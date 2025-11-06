Suruç’ta kamyonla elektrikli bisiklet çarpıştı: 1 ölü

Kaza, geçtiğimiz günlerde Suruç ilçesine bağlı Aligör Mahallesi'nde meydana geldi. İddiaya göre, henüz sürücülerin ismi öğrenilmeyen seyir halindeki bir kamyon ile elektrikli bisiklet, çarpıştı. Çarpışmanın etkisiyle 52 yaşındaki Mehmet Çelik ve yanında bulunan yolcu ağır yaralandı.

OLAY YERİNE EKİPLER SEVK EDİLDİ

İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Kısa sürede bölgeye gelen sağlık ekipleri, yaralılar olay yerinde ilk müdahaleyi yaptıktan sonra ambulanslarla hastaneye kaldırdı. 52 yaşındaki Mehmet Çelik, tedavi gördüğü hastanede yaşam savaşını kaybetti. Kazada ağır yaralanan diğer kişi ise hala tedavi altında bulunuyor. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.