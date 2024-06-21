Suruç’ta otomobilin altında kalan çocuk öldü

Kaza, Şanlıurfa'nın Suruç ilçesi Remel Mahallesi'nde meydana geldi. İddiaya göre, N.A'nın kullandığı otomobil geri manevra yaptığı sırada arkada duran yeğeni 2 yaşındaki E.A.'ya çarptı.

Ailesinin ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve jandarma ekibi sevk edildi. Olay yerine gelen ekipler yaptıkları incelemede küçük çocuğun hayatını kaybettiğini belirledi.

Küçük çocuğun cansız bedeni olay yeri incelemesinin ardından otopsi yapılmak üzere adli tıp kurumuna kaldırıldı. Otomobil sürücüsü gözaltına alındı.