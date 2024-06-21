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Giriş Tarihi: 21.6.2024 10:16 Son Güncelleme: 21.6.2024 10:20

Suruç’ta otomobilin altında kalan çocuk öldü

Şanlıurfa’nın Suruç ilçesinde geri manevra yapan otomobilin altında kalan küçük çocuk hayatını kaybetti.

MEHMET YILDIRIM MEHMET YILDIRIM
Suruç’ta otomobilin altında kalan çocuk öldü

Kaza, Şanlıurfa'nın Suruç ilçesi Remel Mahallesi'nde meydana geldi. İddiaya göre, N.A'nın kullandığı otomobil geri manevra yaptığı sırada arkada duran yeğeni 2 yaşındaki E.A.'ya çarptı.

Ailesinin ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve jandarma ekibi sevk edildi. Olay yerine gelen ekipler yaptıkları incelemede küçük çocuğun hayatını kaybettiğini belirledi.

Küçük çocuğun cansız bedeni olay yeri incelemesinin ardından otopsi yapılmak üzere adli tıp kurumuna kaldırıldı. Otomobil sürücüsü gözaltına alındı.

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Suruç’ta otomobilin altında kalan çocuk öldü
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