Haberler Yaşam Haberleri Sürücü kurslarına operasyon: Sınavlara 'joker aday' iddiası! 23 şüpheli yakalandı
Giriş Tarihi: 10.11.2026 15:51 Son Güncelleme: 10.11.2026 15:57

Sürücü kurslarına operasyon: Sınavlara 'joker aday' iddiası! 23 şüpheli yakalandı

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü, Motorlu Taşıt Sürücü Kursu (MTSK) e-sınavlarında sahte aday sokan ve düzenek sistemiyle kopya çekilmesini sağlayan organize şebekeye yönelik bir operasyona gerçekleştirdi. Büyükçekmece Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde yürütülen soruşturma kapsamında İstanbul ve Kocaeli'de düzenlenen eş zamanlı baskınlarda 23 şüpheli gözaltına alındı.

Google Haberler'de tüm gelişmeleri tek kaynakta görmek için Sabah'ı takip edin.
Ali Rıza AKBULUT Ali Rıza AKBULUT Yaşam
Sürücü kurslarına operasyon: Sınavlara ’joker aday’ iddiası! 23 şüpheli yakalandı
  • ABONE OL

Mali Suçlarla Mücadele ekiplerinin yürüttüğü çalışmalarda, İstanbul'da faaliyet gösteren bazı sürücü kurslarının organizasyonuyla MTSK e-sınavlarına kursiyerlerin yerine joker olarak adlandırılan sahte adayların sokulduğu belirlendi. Teknik ve mali takiple derinleştirilen soruşturmada, şebekenin sınavlara giren gerçek adayların da üzerine özel kopya cihazları yerleştirdiği ve cep telefonları üzerinden canlı görüntülü aktarımla sınav esnasında kopya verdiği tespit edildi.

EŞ ZAMANLI BASKINLARLA ÇÖKERTİLDİLER

Şüphelilerin teknik takipleri, bağlantıları ve şüpheli mali hareketlerinin tek tek belgelenmesinin ardından 10 Kasım tarihinde düğmeye basıldı. İstanbul ve Kocaeli'de belirlenen adreslere gerçekleştirilen operasyonlarda 23 şüpheli yakalanarak gözaltına alındı. Gözaltına alınan şüpheliler hakkında "Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi Hizmetleri Hakkında Kanuna Muhalefet", "Suç İşlemek Amacıyla Örgüt Kurma" ve "Resmi Belgede Sahtecilik" suçlarından soruşturma başlatıldı.

Google Haberler'de tüm gelişmeleri tek kaynakta görmek için Sabah'ı takip edin.
Haber Girişi Serenay Korkusuz - Editör
#İSTANBUL #KOCAELİ

Sabah.com.tr Uygulamamızı İndirin

Uygulamalara Özel Ayrıcalıkları Keşfedin!
  • ABONE OL
ARKADAŞINA GÖNDER
Sürücü kurslarına operasyon: Sınavlara 'joker aday' iddiası! 23 şüpheli yakalandı
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA