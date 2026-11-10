Sürücü kurslarına operasyon: Sınavlara ’joker aday’ iddiası! 23 şüpheli yakalandı

Mali Suçlarla Mücadele ekiplerinin yürüttüğü çalışmalarda, İstanbul'da faaliyet gösteren bazı sürücü kurslarının organizasyonuyla MTSK e-sınavlarına kursiyerlerin yerine joker olarak adlandırılan sahte adayların sokulduğu belirlendi. Teknik ve mali takiple derinleştirilen soruşturmada, şebekenin sınavlara giren gerçek adayların da üzerine özel kopya cihazları yerleştirdiği ve cep telefonları üzerinden canlı görüntülü aktarımla sınav esnasında kopya verdiği tespit edildi.