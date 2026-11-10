Sürücü kurslarına operasyon: Sınavlara ’joker aday’ iddiası! 23 şüpheli yakalandı

Mali Suçlarla Mücadele ekiplerinin yürüttüğü çalışmalarda, İstanbul'da faaliyet gösteren bazı sürücü kurslarının organizasyonuyla MTSK e-sınavlarına kursiyerlerin yerine joker olarak adlandırılan sahte adayların sokulduğu belirlendi. Teknik ve mali takiple derinleştirilen soruşturmada, şebekenin sınavlara giren gerçek adayların da üzerine özel kopya cihazları yerleştirdiği ve cep telefonları üzerinden canlı görüntülü aktarımla sınav esnasında kopya verdiği tespit edildi.
EŞ ZAMANLI BASKINLARLA ÇÖKERTİLDİLER
Şüphelilerin teknik takipleri, bağlantıları ve şüpheli mali hareketlerinin tek tek belgelenmesinin ardından 10 Kasım tarihinde düğmeye basıldı. İstanbul ve Kocaeli'de belirlenen adreslere gerçekleştirilen operasyonlarda 23 şüpheli yakalanarak gözaltına alındı. Gözaltına alınan şüpheliler hakkında "Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi Hizmetleri Hakkında Kanuna Muhalefet", "Suç İşlemek Amacıyla Örgüt Kurma" ve "Resmi Belgede Sahtecilik" suçlarından soruşturma başlatıldı.