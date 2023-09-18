Sürücünün ihmali faciaya yol açtı: 1 ölü, 2’si ağır 3 yaralı





1 ÖLÜ, 2'Sİ AĞIR 3 YARALI

Kaza nedeniyle bölgeye sağlık ekipleri ile jandarma sevk edildi. Olay yerine giden sağlık ekipleri, yaptıkları kontrolde traktör sürücüsü Mehmet Aslan'ın hayatını kaybettiğini belirledi. Kazada yaralanan otomobil sürücüsü Yasin Ç. ile yanında bulunan F.Ç. ve D.Ç. ise ilk müdahalenin ardından ambulanslarla Birecik Devlet Hastanesine kaldırıldı. Burada tedavi altına alınan Yasin Ç. ve F.Ç.'nin sağlık durumlarının ağır olduğu öğrenildi. Kazayı duyup olay yerine gelen Mehmet Aslan'ın yakınları, yerdeki cesedi görünce sinir krizleri geçirdi.



JANDARMA 2 GÜN ÖNCE CEZA KESMİŞ

İddiaya göre, jandarma ekiplerinin arka lambaları çalışmadığı için traktörün sürücüsüne 2 gün önce ceza kestiği ve şehre gidip lambaları onarması yönünde uyarıda bulunduğu öğrenildi.

Kazayla ilgili soruşturma devam ediyor.