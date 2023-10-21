Haberler Yaşam Haberleri Sürücüye hakaret eden cam silici: “Yanlış anlaşıldım”
Giriş Tarihi: 21.10.2023 11:41 Son Güncelleme: 21.10.2023 11:48

Sürücüye hakaret eden cam silici: “Yanlış anlaşıldım”

Adana'da trafik ışıklarında araçların camlarını zorla silerek sürücülerden para isteyen Umut Y., (19) kendisini cep telefonuyla görüntüleyen bir sürücüye el hareketi yaparak taciz etti. Görüntülerin sosyal medya üzerinde yayılmasının ardından polis, sürücüleri taciz eden Umut Y.’yi yakaladı. Daha önceden kabahatler kanunundan 100 kez para cezası kesildiği öğrenilen Umut Y., sorgusunda yanlış anlaşıldığını söyledi. Adliyeye sevk edilen şüpheli adli kontrol şartıyla serbest kaldı.

Ziya RAMOĞLU Ziya RAMOĞLU
Sürücüye hakaret eden cam silici: “Yanlış anlaşıldım”

Olay, 16 Ekim günü merkez Seyhan ilçesi Mehmet Nuri Sabuncu Bulvarı'nda meydana geldi. Kavşakta cam silen Umut Y., kendisini cep telefonuyla görüntüleyen otomobil sürücüsüne el hareketi yaparak, taciz etti. Otomobilin camlarına deterjanlı su sıkıp, köpürterek görüntü almasını engelleyen Umut Y., küfrederek uzaklaştı. O anlar cep telefonu kamerasına yansıdı.

100 KEZ PARA CEZASI YAZILMIŞ

Görüntünün sosyal medyada yayınlanmasının ardından harekete geçen Adana Emniyet Müdürlüğü ekipleri, daha önce kabahatler kanunundan 100 kez para cezası kesilen Umut Y.'yi yakalamak için çalışma başlattı. Polis, şüpheli Umut Y.'yi Cevat Yurdakul Caddesi'ndeki kavşakta cam silerken yakaladı. Umut Y. ifadesinde, yanlış anlaşıldığını, hareket çekmek istemediğini öne sürdü.

Emniyetteki işlemlerinin ardından 'hayasızca hareketler' suçundan adliyeye sevk edilen Umut Y., adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

EN ÇOK OKUNANLAR

Fazıl Say'ın Avrupa'daki 4 konseri İsviçre'deki Migros tarafından iptal edildi
Son dakika: İsrail'den yeni hastane katliamı hazırlığı: "Derhal boşaltın bombalayacağım" 12 bin sivil ölümle burun buruna
İnşirah Suresi Okunuşu - İnşirah Suresi Türkçe Anlamı, Arapça Yazılışı, Meali Ve Tefsiri
Ajans Muhbir editörü hakkında şok detaylar: Ankara’daki sokak olayları öncesi Güvenpark’ta röportaj yapmışlar
CHP yandaşı Can Ataklı'dan işgalci İsrail'i aklama çabası: İsrail daha medeni daha insani
SON DAKİKA | Dışişleri Bakanı Hakan Fidan'dan İsrail'in soykırım politikalarına tepki: Batı dünyaya yalan söylüyor!
İsrail’in sonu
Meta'dan büyük skandal! Filistinlileri 'terörist' olarak çevirdiler
SON DAKİKA | Başkan Erdoğan'dan İsrail'e uyarı: Soykırıma varan operasyonlar derhal durmalı
Yönetmen Tülay Gökçimen’den Burcu Esmersoy’a İsrail tepkisi: “Açıkça zalimden katilden yana olmak…”
ARKADAŞINA GÖNDER
Sürücüye hakaret eden cam silici: “Yanlış anlaşıldım”
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA