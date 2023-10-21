Sürücüye hakaret eden cam silici: “Yanlış anlaşıldım”

Olay, 16 Ekim günü merkez Seyhan ilçesi Mehmet Nuri Sabuncu Bulvarı'nda meydana geldi. Kavşakta cam silen Umut Y., kendisini cep telefonuyla görüntüleyen otomobil sürücüsüne el hareketi yaparak, taciz etti. Otomobilin camlarına deterjanlı su sıkıp, köpürterek görüntü almasını engelleyen Umut Y., küfrederek uzaklaştı. O anlar cep telefonu kamerasına yansıdı.

100 KEZ PARA CEZASI YAZILMIŞ

Görüntünün sosyal medyada yayınlanmasının ardından harekete geçen Adana Emniyet Müdürlüğü ekipleri, daha önce kabahatler kanunundan 100 kez para cezası kesilen Umut Y.'yi yakalamak için çalışma başlattı. Polis, şüpheli Umut Y.'yi Cevat Yurdakul Caddesi'ndeki kavşakta cam silerken yakaladı. Umut Y. ifadesinde, yanlış anlaşıldığını, hareket çekmek istemediğini öne sürdü.

Emniyetteki işlemlerinin ardından 'hayasızca hareketler' suçundan adliyeye sevk edilen Umut Y., adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.