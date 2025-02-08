Sürüklenen kuru yük gemisi kurtarıldı

Sarıyer açıklarında hava şartlarının etkisiyle sürüklenen kuru yük gemisi, ekiplerin çalışması sonucu kurtarıldı. Olay, saat 17.30 sıralarında Sarıyer Kilyos açıklarında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Bulgaristan'ın Varna Limanı'ndan 6 Şubat'ta yola çıkan ve Rusya'ya giden Filikci-3 isimli kuru yük gemisi, Sarıyer açıklarında fırtına nedeniyle sürüklenmeye başladı. İhbar üzerine, gemiye müdahale etmek için olay yerine sahil güvenlik ve kıyı emniyeti ekipleri sevk edildi. Ekiplerin çalışması sonucu kurtarılan gemi, Büyükdere'ye demirletildi.