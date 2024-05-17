Haberler Yaşam Haberleri Survivor 1. eleme adayı kim oldu? TV8 ile 17 Mayıs Survivor dokunulmazlık oyununu kazananı ve yeni takımlar!
Giriş Tarihi: 17.5.2024 22:59

Survivor 1. eleme adayı kim oldu? TV8 ile 17 Mayıs Survivor dokunulmazlık oyununu kazananı ve yeni takımlar!

Survivor 1. eleme adayı potaya giriyor. Atakan ve Seda'nın takım kaptanı olması ardından yeni takımlar oluştu ve ilk dokunulmazlık mücadelesi başladı. Bireysele dönen yarışta heyecan dorukta. Tartışmalar ve sakatlıklar yarışmacıların peşini bırakmazken All Star'da şampiyonluğa doğru adım adım yaklaşılıyor. Peki; TV8 ile 17 Mayıs Survivor'da dokunulmazlık oyununu kim kazandı, hangi takım aldı? İşte, haftanın ilk Survivor eleme adayı...

Survivor 1. eleme adayı kim oldu? TV8 ile 17 Mayıs Survivor dokunulmazlık oyununu kazananı ve yeni takımlar!

Survivor 1. eleme adayı kim oldu, hangi takımdan çıktı soruları yanıt arıyor. Her yarışta heyecan doruğa taşınıyor. Kuralların değiştiği mücadelede finale aday isimler yavaş yavaş ön plana çıkmaya başladı. Haftanın eleme adayları bir bir potaya giriyor. Peki; Survivor dokunulmazlık oyununu kim kazandı, eleme adayı belli oldu mu?

ALL STAR'DA YENİ TAKIMLAR

Yeni hafta kaptanlık mücadelesi ile başladı. En iyi süreyi yapan Atakan ve Seda haftanın kaptanları oldu. Atakan kırmızı, Seda ise mavi takımı tercih etti.

KIRMIZI TAKIM YARIŞMACILARI

Atakan

Merve

Yunus Emre

Nefise

Hilmi Cem

Nagihan

MAVİ TAKIM YARIŞMACILARI

Seda

Ogeday

Damla Can

Özgür

Batuhan

SURVİVOR DOKUNULMAZLIK OYUNUNU KİM KAZANDI?

Survivor'da haftanın ilk dokunulmazlık oyunu takip ediliyor. Kazanan henüz belli olmadı.

SURVİVOR 1. ELEME ADAYI KİM OLDU?

Survivor eleme adayı henüz belli olmadı.

SURVİVOR KİM ELENDİ?

Survivor'da son elenen Aleyna oldu.

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Survivor 1. eleme adayı kim oldu? TV8 ile 17 Mayıs Survivor dokunulmazlık oyununu kazananı ve yeni takımlar!
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