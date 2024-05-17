Survivor 1. eleme adayı kim oldu? TV8 ile 17 Mayıs Survivor dokunulmazlık oyununu kazananı ve yeni takımlar!

Survivor 1. eleme adayı kim oldu, hangi takımdan çıktı soruları yanıt arıyor. Her yarışta heyecan doruğa taşınıyor. Kuralların değiştiği mücadelede finale aday isimler yavaş yavaş ön plana çıkmaya başladı. Haftanın eleme adayları bir bir potaya giriyor. Peki; Survivor dokunulmazlık oyununu kim kazandı, eleme adayı belli oldu mu?