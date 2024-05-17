Survivor 1. eleme adayı kim oldu? TV8 ile 17 Mayıs Survivor dokunulmazlık oyununu kazananı ve yeni takımlar!

Survivor 1. eleme adayı kim oldu, hangi takımdan çıktı soruları yanıt arıyor. Her yarışta heyecan doruğa taşınıyor. Kuralların değiştiği mücadelede finale aday isimler yavaş yavaş ön plana çıkmaya başladı. Haftanın eleme adayları bir bir potaya giriyor. Peki; Survivor dokunulmazlık oyununu kim kazandı, eleme adayı belli oldu mu?
ALL STAR'DA YENİ TAKIMLAR
Yeni hafta kaptanlık mücadelesi ile başladı. En iyi süreyi yapan Atakan ve Seda haftanın kaptanları oldu. Atakan kırmızı, Seda ise mavi takımı tercih etti.
MAVİ TAKIM YARIŞMACILARI
Seda
Ogeday
Damla Can
Özgür
Batuhan
SURVİVOR DOKUNULMAZLIK OYUNUNU KİM KAZANDI?
Survivor'da haftanın ilk dokunulmazlık oyunu takip ediliyor. Kazanan henüz belli olmadı.
SURVİVOR 1. ELEME ADAYI KİM OLDU?
Survivor eleme adayı henüz belli olmadı.