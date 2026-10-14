Survivor 2027 ne zaman başlayacak, yeni format nasıl olacak? Acun Ilıcalı yeni formatı duyurdu!

Survivor 2027'de alışılmış yarışma düzenine farklı bir soluk getirecek değişiklikler izleyicileri bekliyor. Turabi Çamkıran ve Ogeday Girişken'in kaptanlığında kurulacak takımlarda gönüllüler, büyük ödüle ulaşmak için mücadele edecek. Acun Ilıcalı'nın yeni sezonun ödülünü de açıklamasıyla birlikte yarışmanın başlangıç tarihi ve kadroda yer alacak isimler merakla bekleniyor.
TV8 ekranlarının uzun soluklu yarışması Survivor'ın 2027 sezonunun 1 Ocak 2027 başlaması planlanıyor. Acun Ilıcalı, katıldığı programda yeni sezonun ocak ayında izleyiciyle buluşacağını belirterek yılın ilk gününü işaret etti.
Ilıcalı'nın başlangıç tarihi için yaptığı açıklamanın ardından izleyenlerin sabırsızlıkla beklediği yarışmanın yeni konsepti de tanıtıldı.
Survivor 2027'de Ünlüler ve Gönüllüler düzeninin yerine iki eski şampiyonun kaptanlığında kurulacak takımların mücadelesi gelecek. Acun Ilıcalı, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada Turabi Çamkıran ve Ogeday Girişken'in takım kaptanları olacağını duyurdu.
Bu iki ismin kaptanlığını üstlendikleri takımlarda gönüllü yarışmacılar yer alacak ve büyük ödül için mücadele edecek. Survivor'da 2014 ve 2015 yıllarında şampiyon olan Turabi ile 2017 ve 2024 sezonlarını birincilikle tamamlayan Ogeday, bu kez farklı takımların başında rekabet edecek.
Yeni sezonun en dikkat çekici yeniliklerinden biri de şampiyonluk ödülü oldu. Acun Ilıcalı, Survivor 2027'de yarışacak gönüllüler için 10 milyon TL'lik büyük ödül verileceğini açıkladı.
Daha önce yarışmanın farklı sezonlarında şampiyonluk yaşayan Turabi ve Ogeday, bu kez para ödülünü kazanmak yerine takımlarına kaptanlık yapacak. İki kaptanın liderliğindeki gönüllü yarışmacılar arasından çıkacak.
Turabi Çamkıran ve Ogeday Girişken'in kaptanlık görevleri açıklanırken yeni sezonda yarışacak adayların isimleri henüz izleyicilerle paylaşılmadı. Yarışmaya katılmak isteyen adaylar, resmi başvuru kanalı üzerinden müracaat edebiliyor. İki takımın kadrosu ve gönüllü yarışmacıların kimlerden oluşacağını Survivor izleyicileri tarafından büyük bir merakla açıklanmasını takip ediyor.