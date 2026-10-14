Survivor 2027 ne zaman başlayacak, yeni format nasıl olacak? Acun Ilıcalı yeni formatı duyurdu!

SURVIVOR 2027 BÜYÜK ÖDÜLÜ NE KADAR?

Yeni sezonun en dikkat çekici yeniliklerinden biri de şampiyonluk ödülü oldu. Acun Ilıcalı, Survivor 2027'de yarışacak gönüllüler için 10 milyon TL'lik büyük ödül verileceğini açıkladı.

Daha önce yarışmanın farklı sezonlarında şampiyonluk yaşayan Turabi ve Ogeday, bu kez para ödülünü kazanmak yerine takımlarına kaptanlık yapacak. İki kaptanın liderliğindeki gönüllü yarışmacılar arasından çıkacak.