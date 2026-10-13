Haberler Yaşam Haberleri Survivor 2027'de yeni dönem başlıyor! Ödül ne kadar, yarışma ne zaman başlayacak? Acun Ilıcalı açıkladı!
Giriş Tarihi: 13.10.2026 00:29 Son Güncelleme: 13.10.2026 00:59

Survivor 2027'de yeni dönem başlıyor! Ödül ne kadar, yarışma ne zaman başlayacak? Acun Ilıcalı açıkladı!

Survivor 2027 sezonunda izleyicileri şaşırtacak yenilikler gündeme geldi. Acun Ilıcalı’nın açıkladığı ezber bozan değişiklikler sonrası Survivor 2027’nin ne zaman başlayacağı, yarışmada ödülün ne kadar olacağı ve yeni sezonda izleyicileri hangi sürprizlerin beklediği merak konusu oldu.

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Survivor 2027’de yeni dönem başlıyor! Ödül ne kadar, yarışma ne zaman başlayacak? Acun Ilıcalı açıkladı!
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TV8 ekranlarının ilgiyle takip edilen yarışması Survivor'ın 2027 sezonuna ilişkin merak edilen detayları Acun Ilıcalı açıkladı. Yeni sezonun konsepti ve büyük ödülü dikkat çekerken, yarışma tarihinde ilk kez uygulanacağı belirtilen format kapsamında eski şampiyonlar Turabi Çamkıran ve Ogeday Girişken'in takım kaptanlığı görevini üstleneceği duyuruldu.

SURVİVOR 2027 YENİ FORMATI NASIL OLACAK?

Survivor 2027 sezonuna ilişkin merak edilen ayrıntılar, Acun Ilıcalı'nın sosyal medya hesabından yaptığı açıklamayla netlik kazandı. Yeni sezonda izleyicileri farklı bir takım düzeni beklerken Ilıcalı, yarışmanın konseptine dair dikkat çeken detayları paylaştı. Yeni formatın öne çıkan unsurları arasında iki takım kaptanı ve 10 milyon TL'lik büyük ödül yer aldı.

SURVİVOR 2027 TAKIM KAPTANLARI TURABİ VE OGEDAY OLDU

Acun Ilıcalı, Survivor 2027'de takım kaptanlığı görevini üstlenecek isimlerin eski şampiyonlar Turabi Çamkıran ve Ogeday Girişken olduğunu açıkladı. Ilıcalı, iki yarışmacıyı tanımlarken "eski efsane yarışmacılar ama gerçekten efsane" ifadelerini kullandı. Yeni sezonda Turabi'nin takımı ile Ogeday'ın takımı karşı karşıya gelecek.

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SURVİVOR 2027 BÜYÜK ÖDÜLÜ NE KADAR?

Survivor 2027'de yarışmacıların mücadele edeceği büyük ödülün miktarı da belli oldu. Acun Ilıcalı, yeni sezonun şampiyonluk ödülünün 10 milyon TL olduğunu duyurdu. Ilıcalı'nın açıklamasında, takım kaptanları Turabi ve Ogeday'ın görev alacağı ancak büyük ödülün gönüllü yarışmacılar tarafından kazanılacağı vurgulandı.

SURVİVOR 2027 NE ZAMAN BAŞLAYACAK?

Survivor 2027'nin yeni formatı ve 10 milyon TL'lik büyük ödülü açıklanırken, yarışmanın başlayacağı tarih henüz netleşmedi. Önceki yıllardaki yayın takvimi göz önünde bulundurulduğunda, yeni sezonun 1 Ocak 2027'de başlaması bekleniyor.

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Survivor 2027'de yeni dönem başlıyor! Ödül ne kadar, yarışma ne zaman başlayacak? Acun Ilıcalı açıkladı!
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