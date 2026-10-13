Survivor 2027’de yeni dönem başlıyor! Ödül ne kadar, yarışma ne zaman başlayacak? Acun Ilıcalı açıkladı!

TV8 ekranlarının ilgiyle takip edilen yarışması Survivor'ın 2027 sezonuna ilişkin merak edilen detayları Acun Ilıcalı açıkladı. Yeni sezonun konsepti ve büyük ödülü dikkat çekerken, yarışma tarihinde ilk kez uygulanacağı belirtilen format kapsamında eski şampiyonlar Turabi Çamkıran ve Ogeday Girişken'in takım kaptanlığı görevini üstleneceği duyuruldu.
Survivor 2027 sezonuna ilişkin merak edilen ayrıntılar, Acun Ilıcalı'nın sosyal medya hesabından yaptığı açıklamayla netlik kazandı. Yeni sezonda izleyicileri farklı bir takım düzeni beklerken Ilıcalı, yarışmanın konseptine dair dikkat çeken detayları paylaştı. Yeni formatın öne çıkan unsurları arasında iki takım kaptanı ve 10 milyon TL'lik büyük ödül yer aldı.
Acun Ilıcalı, Survivor 2027'de takım kaptanlığı görevini üstlenecek isimlerin eski şampiyonlar Turabi Çamkıran ve Ogeday Girişken olduğunu açıkladı. Ilıcalı, iki yarışmacıyı tanımlarken "eski efsane yarışmacılar ama gerçekten efsane" ifadelerini kullandı. Yeni sezonda Turabi'nin takımı ile Ogeday'ın takımı karşı karşıya gelecek.
Survivor 2027'de yarışmacıların mücadele edeceği büyük ödülün miktarı da belli oldu. Acun Ilıcalı, yeni sezonun şampiyonluk ödülünün 10 milyon TL olduğunu duyurdu. Ilıcalı'nın açıklamasında, takım kaptanları Turabi ve Ogeday'ın görev alacağı ancak büyük ödülün gönüllü yarışmacılar tarafından kazanılacağı vurgulandı.
Survivor 2027'nin yeni formatı ve 10 milyon TL'lik büyük ödülü açıklanırken, yarışmanın başlayacağı tarih henüz netleşmedi. Önceki yıllardaki yayın takvimi göz önünde bulundurulduğunda, yeni sezonun 1 Ocak 2027'de başlaması bekleniyor.