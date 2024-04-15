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Giriş Tarihi: 15.4.2024 14:04 Son Güncelleme: 15.4.2024 14:04

Survivor 3. eleme adayı kim oldu? TV8 ile 15 Nisan 2024 Survivor dokunulmazlığı hangi takım kazandı?

TV8 ekranlarının uzun soluklu yarışma programı Survivor’da haftanın üçüncü dokunulmazlık oyunu oynandı. Her hafta kalma gitme mücadelesinin yaşandığı yarışmada dokunulmazlık oyununu kaybeden takım bir yarışmacıyı potaya gönderecek. Erkekler arasında yapılacak olan eleme potasının adayları yavaş yavaş belli olurken kritik gecede açlığın yanında fiziksel zorluklarla da mücadele eden kırmızı ve mavi takım arasındaki mücadele için adeta nefesler tutuldu. Peki, 15 Nisan 2024 Survivor eleme adayı kim oldu? Survivor dokunulmazlığı hangi takım kazandı? İşte Survivor 3. eleme adayı ve tüm detaylar.

Survivor 3. eleme adayı kim oldu? TV8 ile 15 Nisan 2024 Survivor dokunulmazlığı hangi takım kazandı?

Survivor All Star'da 3. eleme adayı ada konseyinde belli oluyor. Yarışmada dokunulmazlık oyununu kazanan takım potadan kurtulurken kaybeden takım haftanın 3. eleme adayını belirlemek üzere konseye gidecek. Eleme potasına gidecek isim ise Acun Ilıcalı tarafından açıklanıyor. Peki, Survivor All Star dokunulmazlık oyunu kim kazandı? 15 Nisan 2024 Survivor eleme adayı kim oldu? İşte, detaylar…

Survivor All Star'ın 15 Nisan tarihli bölümünde, heyecan dolu anlar yaşandı. Dokunulmazlık oyunu sonrası yapılan ada konseyinde, bu haftanın eleme adayı ve dokunulmazlık oyununu kazanan takımın kim olduğu merak ediliyor.

SURVİVOR ELEME ADAYLARI

1-Özgür

2-Yaman

15 NİSAN 2024 SURVİVOR DOKUNULMAZLIK OYUNU KİM KAZANDI?

Survivor'da haftanın üçüncü dokunulmazlık oyununu için mücadele edildi.

Kaybeden takım haftanın üçüncü eleme adayını belirlemek için konseye gidiyor.

15 Nisan 2024 Pazartesi günü dokunulmazlık oyununu kazanan takım henüz belli olmadı. Belli olduğunda haberimizde yer verilecektir.

SURVİVOR'DA HAFTANIN 3. ELEME ADAYI KİM OLDU?

Gerilimin hiç eksik olmadığı Survivor'da haftanın üçüncü eleme adayı izleyiciler tarafından merak ediliyor.

Survivor'da haftanın üçüncü gitme adayı olan isim henüz belli olmadı. Belli olur olmaz haberimizde yer verilecektir.

SURVİVOR ALL STAR 2024 KİM ELENDİ?
Düellonun final eşleşmesinde Yasin 5-3'lük skorla galip geldi. Survivor All Star 2024'e veda eden isim Hakan Hatipoğlu oldu.

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Survivor 3. eleme adayı kim oldu? TV8 ile 15 Nisan 2024 Survivor dokunulmazlığı hangi takım kazandı?
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