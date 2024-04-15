Survivor 3. eleme adayı kim oldu? TV8 ile 15 Nisan 2024 Survivor dokunulmazlığı hangi takım kazandı?

SURVİVOR'DA HAFTANIN 3. ELEME ADAYI KİM OLDU?

Gerilimin hiç eksik olmadığı Survivor'da haftanın üçüncü eleme adayı izleyiciler tarafından merak ediliyor.

Survivor'da haftanın üçüncü gitme adayı olan isim henüz belli olmadı. Belli olur olmaz haberimizde yer verilecektir.