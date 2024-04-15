Survivor 3. eleme adayı kim oldu? TV8 ile 15 Nisan 2024 Survivor dokunulmazlığı hangi takım kazandı?

Survivor All Star'da 3. eleme adayı ada konseyinde belli oluyor. Yarışmada dokunulmazlık oyununu kazanan takım potadan kurtulurken kaybeden takım haftanın 3. eleme adayını belirlemek üzere konseye gidecek. Eleme potasına gidecek isim ise Acun Ilıcalı tarafından açıklanıyor. Peki, Survivor All Star dokunulmazlık oyunu kim kazandı? 15 Nisan 2024 Survivor eleme adayı kim oldu? İşte, detaylar…
Survivor All Star'ın 15 Nisan tarihli bölümünde, heyecan dolu anlar yaşandı. Dokunulmazlık oyunu sonrası yapılan ada konseyinde, bu haftanın eleme adayı ve dokunulmazlık oyununu kazanan takımın kim olduğu merak ediliyor.
15 NİSAN 2024 SURVİVOR DOKUNULMAZLIK OYUNU KİM KAZANDI?
Survivor'da haftanın üçüncü dokunulmazlık oyununu için mücadele edildi.
Kaybeden takım haftanın üçüncü eleme adayını belirlemek için konseye gidiyor.
15 Nisan 2024 Pazartesi günü dokunulmazlık oyununu kazanan takım henüz belli olmadı. Belli olduğunda haberimizde yer verilecektir.
SURVİVOR'DA HAFTANIN 3. ELEME ADAYI KİM OLDU?
Gerilimin hiç eksik olmadığı Survivor'da haftanın üçüncü eleme adayı izleyiciler tarafından merak ediliyor.
Survivor'da haftanın üçüncü gitme adayı olan isim henüz belli olmadı. Belli olur olmaz haberimizde yer verilecektir.
SURVİVOR ALL STAR 2024 KİM ELENDİ?
Düellonun final eşleşmesinde Yasin 5-3'lük skorla galip geldi. Survivor All Star 2024'e veda eden isim Hakan Hatipoğlu oldu.