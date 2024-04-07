1. Survivor eleme adayı potada! TV8 ile 6 Nisan Survivor’da dokunulmazlık oyununu kim kazandı, ödülü hangi takım aldı?

Survivor eleme adayı için ilk ada konseyi gerçekleşiyor. Yeni bölüme Furkan'ın sinir krizi damga vururken Acun Ilıcalı'nın ödül sürprizi oldukça merak ediliyor. İlk konseyde ortaya çıkacak bir erkek yarışmacı ardından 4 isim tamamlanacak ve pota oluşacak. Peki; 6 Nisan Survivor'da ilk eleme adayı kim oldu, dokunulmazlığı hangi takım aldı? İşte, oyuna dair merak edilenler...
SURVİVOR'DA YENİ HAFTA: İLK DOKUNULMAZLIK!
2024 Survivor All Star sezonunda mücadele devam ediyor. Gün geçtikçe eksilmeye devam eden takımlarda şampiyonluk adayları ön plana çıkmaya başladı. 77. bölümde haftanın ilk dokunulmazlık oyunu oynanıyor.
SURVİVOR DOKUNULMAZLIK OYUNUNU KİM KAZANDI?
İlk dokunulmazlık oyununa çıkan takımlar arasından kazanan KIRMIZI TAKIM oldu.
SURVİVOR ELEME ADAYI KİM OLDU?
Survivor'da ilk eleme adayı YAMAN oldu.
SURVİVOR KİM ELENDİ?
Survivor'da son elenen isim POYRAZ oldu. Önceki hafta Aysu'ya veda edildi. İki ismin yanı sıra Yağmur ve Gizem de sakatlıkları nedeniyle yarışmaya veda etti.
Yeni haftada bir erkek yarışmacı daha şampiyonluk hayallerine veda edecek.