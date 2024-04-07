1. Survivor eleme adayı potada! TV8 ile 6 Nisan Survivor’da dokunulmazlık oyununu kim kazandı, ödülü hangi takım aldı?

Survivor eleme adayı için ilk ada konseyi gerçekleşiyor. Yeni bölüme Furkan'ın sinir krizi damga vururken Acun Ilıcalı'nın ödül sürprizi oldukça merak ediliyor. İlk konseyde ortaya çıkacak bir erkek yarışmacı ardından 4 isim tamamlanacak ve pota oluşacak. Peki; 6 Nisan Survivor'da ilk eleme adayı kim oldu, dokunulmazlığı hangi takım aldı? İşte, oyuna dair merak edilenler...