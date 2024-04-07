Haberler Yaşam Haberleri 1. Survivor eleme adayı potada! TV8 ile 6 Nisan Survivor'da dokunulmazlık oyununu kim kazandı, ödülü hangi takım aldı?
Giriş Tarihi: 7.4.2024 08:57 Son Güncelleme: 7.4.2024 10:24

1. Survivor eleme adayı potada! TV8 ile 6 Nisan Survivor'da dokunulmazlık oyununu kim kazandı, ödülü hangi takım aldı?

Survivor eleme adayı 6 Nisan 2024 tarihli 77. son bölüm ile gündeme geldi. Haftanın ilk adayı potaya gidiyor. Poyraz'ın elenmesiyle yıkılan mavi takım yeniden ayağa kalkmak istiyor. Bu hafta bir erkek yarışmacı final hayaline veda ediyor. Survivor dokunulmazlık oyununu kim kazandı, hangi takım aldı soruları takipçilerin gündeminde. İlk oyun için heyecan dorukta. Peki; TV8 ile Survivor eleme adayı kim oldu? İşte, detaylar...

1. Survivor eleme adayı potada! TV8 ile 6 Nisan Survivor’da dokunulmazlık oyununu kim kazandı, ödülü hangi takım aldı?

Survivor eleme adayı için ilk ada konseyi gerçekleşiyor. Yeni bölüme Furkan'ın sinir krizi damga vururken Acun Ilıcalı'nın ödül sürprizi oldukça merak ediliyor. İlk konseyde ortaya çıkacak bir erkek yarışmacı ardından 4 isim tamamlanacak ve pota oluşacak. Peki; 6 Nisan Survivor'da ilk eleme adayı kim oldu, dokunulmazlığı hangi takım aldı? İşte, oyuna dair merak edilenler...

SURVİVOR'DA YENİ HAFTA: İLK DOKUNULMAZLIK!

2024 Survivor All Star sezonunda mücadele devam ediyor. Gün geçtikçe eksilmeye devam eden takımlarda şampiyonluk adayları ön plana çıkmaya başladı. 77. bölümde haftanın ilk dokunulmazlık oyunu oynanıyor.

Yeni dokunulmazlıkta Furkan'ın defalarca düşmesi ardından geçirdiği sinir krizi izleniyor. Oyunun ardından ada konseyine giden yarışmacılar Acun Ilıcalı'nın yeni ödül müjdesiyle kendilerine geliyor.

SURVİVOR DOKUNULMAZLIK OYUNUNU KİM KAZANDI?

İlk dokunulmazlık oyununa çıkan takımlar arasından kazanan KIRMIZI TAKIM oldu.

SURVİVOR ELEME ADAYI KİM OLDU?

Survivor'da ilk eleme adayı YAMAN oldu.

SURVİVOR KİM ELENDİ?

Survivor'da son elenen isim POYRAZ oldu. Önceki hafta Aysu'ya veda edildi. İki ismin yanı sıra Yağmur ve Gizem de sakatlıkları nedeniyle yarışmaya veda etti.

Yeni haftada bir erkek yarışmacı daha şampiyonluk hayallerine veda edecek.

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1. Survivor eleme adayı potada! TV8 ile 6 Nisan Survivor'da dokunulmazlık oyununu kim kazandı, ödülü hangi takım aldı?
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