Survivor eleme adayı kim oldu? 10 Mayıs 2024 Survivor dokunulmazlığı hangi takım kazandı? 2. eleme adayı!

Survivor All Star'da 2. eleme adayı ada konseyinde belli oluyor. Yarışmada dokunulmazlık oyununu kazanan takım potadan kurtulurken kaybeden takım haftanın ikinci eleme adayını belirlemek üzere konseye gidecek. Eleme potasına gidecek isim ise Acun Ilıcalı tarafından açıklanıyor. Peki, Survivor All Star dokunulmazlık oyunu kim kazandı? 10 Mayıs 2024 Survivor eleme adayı kim oldu? İşte, detaylar…
SURVİVOR DOKUNULMAZLIK MÜCADELESİ NEFES KESTİ!
Survivor All Star'ın 10 Mayıs tarihli bölümünde, heyecan dolu anlar yaşandı. Dokunulmazlık oyunu sonrası yapılan ada konseyinde, bu haftanın eleme adayı olan isim yarışmacıların oyları ile belli oluyor.