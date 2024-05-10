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Giriş Tarihi: 10.5.2024 22:00

Survivor eleme adayı kim oldu? 10 Mayıs 2024 Survivor dokunulmazlığı hangi takım kazandı? 2. eleme adayı!

Survivor 2024 All Star’da haftanın ikinci dokunulmazlık mücadelesi başladı. Merve ve Damla’nın kaptanlığındaki kırmızı ve mavi takım arasındaki mücadele adeta nefesler kesti. Takımların değişmesinin ardından ilk eleme adayı Sercan olmuştu. Bugün dokunulmazlığı kaybeden takım, eleme konseyinde bir yarışmacıyı daha potaya sokacak. Peki, 10 Mayıs 2024 Survivor eleme adayı kim oldu? Survivor dokunulmazlığı hangi takım kazandı? İşte Survivor 2. eleme adayı...

Survivor eleme adayı kim oldu? 10 Mayıs 2024 Survivor dokunulmazlığı hangi takım kazandı? 2. eleme adayı!

Survivor All Star'da 2. eleme adayı ada konseyinde belli oluyor. Yarışmada dokunulmazlık oyununu kazanan takım potadan kurtulurken kaybeden takım haftanın ikinci eleme adayını belirlemek üzere konseye gidecek. Eleme potasına gidecek isim ise Acun Ilıcalı tarafından açıklanıyor. Peki, Survivor All Star dokunulmazlık oyunu kim kazandı? 10 Mayıs 2024 Survivor eleme adayı kim oldu? İşte, detaylar…

SURVİVOR DOKUNULMAZLIK MÜCADELESİ NEFES KESTİ!

Survivor All Star'ın 10 Mayıs tarihli bölümünde, heyecan dolu anlar yaşandı. Dokunulmazlık oyunu sonrası yapılan ada konseyinde, bu haftanın eleme adayı olan isim yarışmacıların oyları ile belli oluyor.

10 MAYIS 2024 SURVİVOR DOKUNULMAZLIK OYUNU KİM KAZANDI?

Survivor'un nefes kesen mücadelesinde, haftanın ikinci oyununu kazanan takım henüz belli olmadı. Belli olur olmaz haberimizde yer verilecektir.

SURVİVOR'DA HAFTANIN 2. ELEME ADAYI KİM OLDU?

Gerilimin hiç eksik olmadığı Survivor'da haftanın ikinci eleme adayı izleyiciler tarafından merak ediliyor.

Survivor'da haftanın ikinci eleme adayı henüz belli olmadı. Belli olduğunda haberimizde yer verilecektir.

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Survivor eleme adayı kim oldu? 10 Mayıs 2024 Survivor dokunulmazlığı hangi takım kazandı? 2. eleme adayı!
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