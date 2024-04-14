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Giriş Tarihi: 14.4.2024 21:36

SURVİVOR ELEME ADAYI KİM OLDU? 14 Nisan 2024 Survivor dokunulmazlığı kim, hangi takım kazandı?

Survivor’da haftanın ikinci dokunulmazlık oyunu oynandı. Her hafta kalma gitme mücadelesinin yaşandığı yarışmada dokunulmazlık oyununu kaybeden takım bir erkek yarışmacıyı potaya gönderecek. Erkekler arasında yapılacak olan eleme potasının adayları yavaş yavaş belli olurken kritik gecede mavi ve kırmızı takım arasındaki mücadele adeta nefesleri kesti. Peki, 14 Nisan 2024 Survivor eleme adayı kim oldu? Survivor dokunulmazlığı hangi takım kazandı? İşte Survivor 2. eleme adayı...

SURVİVOR ELEME ADAYI KİM OLDU? 14 Nisan 2024 Survivor dokunulmazlığı kim, hangi takım kazandı?

Survivor All Star'da 2. eleme adayı ada konseyinde belli oluyor. Yarışmada dokunulmazlık oyununu kazanan takım potadan kurtulurken kaybeden takım haftanın ikinci eleme adayını belirlemek üzere konseye gidecek. Eleme potasına gidecek isim ise Acun Ilıcalı tarafından açıklandı. Peki, Survivor All Star dokunulmazlık oyunu kim kazandı? 14 Nisan 2024 Survivor eleme adayı kim oldu? İşte, detaylar…

Survivor All Star'ın 14 Nisan tarihli bölümünde, heyecan dolu anlar yaşandı. Dokunulmazlık oyunu sonrası yapılan ada konseyinde, bu haftanın eleme adayı ve dokunulmazlık oyununu kazanan takım merak ediliyor.

14 NİSAN 2024 SURVİVOR DOKUNULMAZLIK OYUNU KİM KAZANDI?

Survivor'un nefes kesen dokunulmazlık mücadelesinde, haftanın ikinci dokunulmazlık oyununu kazanan takım henüz belli olmadı. Açıklandığında haberimize eklenecektir.

SURVİVOR'DA HAFTANIN 2. ELEME ADAYI KİM OLDU?

Gerilimin hiç eksik olmadığı Survivor'da haftanın ikinci eleme adayı izleyiciler tarafından merak ediliyor.

Survivor'da haftanın ikinci eleme adayı açıklanmadı. Belli olduğunda haberimiz güncellenecektir.

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SURVİVOR ELEME ADAYI KİM OLDU? 14 Nisan 2024 Survivor dokunulmazlığı kim, hangi takım kazandı?
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