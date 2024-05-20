Haberler Yaşam Haberleri SURVİVOR ELEME ADAYI KİM OLDU? 19 Mayıs 2024 Survivor dokunulmazlığı kim, hangi takım kazandı? İşte 3. ve 4. gitme adayları
Giriş Tarihi: 20.5.2024 00:16 Son Güncelleme: 20.5.2024 00:16

SURVİVOR ELEME ADAYI KİM OLDU? 19 Mayıs 2024 Survivor dokunulmazlığı kim, hangi takım kazandı? İşte 3. ve 4. gitme adayları

Survivor’da haftanın üçüncü dokunulmazlık oyunu oynandı. Her hafta kalma gitme mücadelesinin yaşandığı yarışmada dokunulmazlık oyununu kaybeden takım kadın erkek karışık eleme potasına iki takım arkadaşını daha sokacak. Finale sayılı gün kala son düzlükte eleme potasının adayları yavaş yavaş belli olurken kritik gecede mavi ve kırmızı takım arasındaki mücadele adeta nefesleri kesti. Peki, 19 Mayıs 2024 Survivor eleme adayı kim oldu? Survivor dokunulmazlığı hangi takım kazandı? İşte Survivor 3. eleme adayı...

SURVİVOR ELEME ADAYI KİM OLDU? 19 Mayıs 2024 Survivor dokunulmazlığı kim, hangi takım kazandı? İşte 3. ve 4. gitme adayları

Survivor All Star'da 3. eleme adayı ada konseyinde belli oluyor. Yarışmada dokunulmazlık oyununu kazanan takım potadan kurtulurken kaybeden takım haftanın üçüncü eleme adayını belirlemek üzere konseye gidecek. Eleme potasına gidecek isim ise Acun Ilıcalı tarafından açıklandı. Peki, Survivor All Star dokunulmazlık oyunu kim kazandı? 19 Mayıs 2024 Survivor eleme adayı kim oldu? İşte, detaylar...

Survivor All Star'ın 19 Mayıs tarihli bölümünde, heyecan dolu anlar yaşandı. Dokunulmazlık oyunu sonrası yapılan ada konseyinde, bu haftanın eleme adayı ve dokunulmazlık oyununu kazanan takım merak ediliyor.

14 NİSAN 2024 SURVİVOR DOKUNULMAZLIK OYUNU KİM KAZANDI?

Survivor'un nefes kesen dokunulmazlık mücadelesinde, haftanın son dokunulmazlık oyununu kazanan takım MAVİ TAKIM oldu.

SURVİVOR'DA ELEME POTASINDA KİMLER VAR?

Survivor'da haftanın birinci eleme adayı Merve olurken, haftanın 2. eleme adayı Özgür oldu.

SURVİVOR HAFTANIN SON ELEME ADAYLARI KİMLER OLDU?

Gerilimin hiç eksik olmadığı Survivor'da haftanın üçüncü ve dördüncü eleme adayı izleyiciler tarafından merak ediliyor.

Kırmızı takımda haftanın en düşük puanına sahip olan Nagehan Karadere haftanın 3. eleme adayı olurken 4. ve son eleme adayı yarışmacıların oylarına göre belli oldu.

Survivor'da haftanın 4. gitme adayı belli olduğunda haberimize eklenecektir.

Belli olur olmaz haberimize eklenecektir.

ARKADAŞINA GÖNDER
SURVİVOR ELEME ADAYI KİM OLDU? 19 Mayıs 2024 Survivor dokunulmazlığı kim, hangi takım kazandı? İşte 3. ve 4. gitme adayları
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA