SURVİVOR ELEME ADAYI KİM OLDU? 19 Mayıs 2024 Survivor dokunulmazlığı kim, hangi takım kazandı? İşte 3. ve 4. gitme adayları

SURVİVOR HAFTANIN SON ELEME ADAYLARI KİMLER OLDU?

Gerilimin hiç eksik olmadığı Survivor'da haftanın üçüncü ve dördüncü eleme adayı izleyiciler tarafından merak ediliyor.

Kırmızı takımda haftanın en düşük puanına sahip olan Nagehan Karadere haftanın 3. eleme adayı olurken 4. ve son eleme adayı yarışmacıların oylarına göre belli oldu.

Survivor'da haftanın 4. gitme adayı belli olduğunda haberimize eklenecektir.

Belli olur olmaz haberimize eklenecektir.