Survivor eleme adayı kim oldu? TV8 ile 20 Nisan 2024 Survivor All Star’da dokunulmazlık oyununu kim kazandı, hangi takım?

Survivor eleme adayı son dakika haberleri yarışmanın sıkı takipçileri tarafından takip ediliyor. Birleşme partisine kısa süre kala heyecanı giderek artan Survivor All Star'da 1. ve 2. eleme adayı cuma akşamı ada konseyinde belli oldu. 20 Nisan tarihli 91. Bölümde ise kırmızı ve mavi takım yarışmacıları haftanın üçüncü dokunulmazlık oyunu için karşı karşıya geldi. Kıran kırana yarışta galip gelen takım dokunulmazlığın sahibi olacak. Kaybeden takımdan bir yarışmacı ise eleme potasına gidecek. Kadınlar potasının gerçekleştiği haftanın üçüncü eleme adayı için araştırmalar başladı. Peki, Survivor eleme adayı kim oldu? TV8 ile 20 Nisan 2024 Survivor All Star dokunulmazlık oyununu kim kazandı?