Survivor eleme adayı kim oldu? TV8 ile 20 Nisan 2024 Survivor All Star’da dokunulmazlık oyununu kim kazandı, hangi takım?

Survivor eleme adayı son dakika haberleri yarışmanın sıkı takipçileri tarafından takip ediliyor. Birleşme partisine kısa süre kala heyecanı giderek artan Survivor All Star'da 1. ve 2. eleme adayı cuma akşamı ada konseyinde belli oldu. 20 Nisan tarihli 91. Bölümde ise kırmızı ve mavi takım yarışmacıları haftanın üçüncü dokunulmazlık oyunu için karşı karşıya geldi. Kıran kırana yarışta galip gelen takım dokunulmazlığın sahibi olacak. Kaybeden takımdan bir yarışmacı ise eleme potasına gidecek. Kadınlar potasının gerçekleştiği haftanın üçüncü eleme adayı için araştırmalar başladı. Peki, Survivor eleme adayı kim oldu? TV8 ile 20 Nisan 2024 Survivor All Star dokunulmazlık oyununu kim kazandı?
SURVİVOR DOKUNULMAZLIK OYUNUNU KİM KAZANDI, HANGİ TAKIM ALDI?
Survivor haftanın 3. eleme adayı ile 3. dokunulmazlık oyununu kazanan takım ile ilgili tüm detaylar şöyle;
SURVİVOR DOKUNULMAZLIĞI HANGİ TAKIM KAZANDI?
TV8 ekranlarının uzun soluklu yarışma programı Survivor 2024 All Star, 20 Nisan 2024 Cumartesi akşamı 91. bölümüyle izleyici karşısına çıktı.
Survivor'da birleşme partisi öncesinde hızlandırılmış çekimler gerçekleştiriliyor. Bayrak mücadelesinin kaldırıldığı yarışmanın yeni bölümünde yarışmacılar, haftanın üçüncü dokunulmazlık oyunu için karşı karşıya geldi.
Survivor All Star'da haftanın üçüncü dokunulmazlığını kazanan henüz belli olmadı. Oyunu kazanan takım açıklandığında haberimize eklenecektir.
SURVİVOR ALL STAR 3. ELEME ADAYI KİM OLDU?
Haftanın üçüncü dokunulmazlık oyununu kaybeden takım konseyde bir araya gelecek. Bu hafta kadın elemesi gerçekleşecek. Bu sebeple yarışmacılar adadan gitmesini istedikleri kadın yarışmacılar için oylarını verecek.
Yapılan oylama sonucu en çok ismi yazılan yarışmacı eleme potasına gönderilecek.
Survivor All Star'da haftanın üçüncü eleme adayı belli olduğunda haberimizde yer verilecektir.
HAFTANIN ELEME ADAYLARI
1. Berna (mavi takım)
2. Damla (mavi takım)