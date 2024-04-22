Survivor eleme adayı kim oldu? 4. aday bekleniyor! 22 Nisan Survivor All Star dokunulmazlık oyununu kim kazandı, hangi takım?

Survivor eleme adayı 4. isim için araştırılmaya başlandı. Survivor All Star'da haftanın üç kadın eleme adayı belli oldu. Pazar günü birleşme partisi gerçekleşti. 22 Nisan tarihli 93. Bölümde ise haftanın dördüncü ve son dokunulmazlık oyunu oynanacak. Kırmızı ve mavi takımın karşı karşıya geldiği zorlu parkurda galip gelen takım dokunulmazlığın sahibi olacak. Kaybeden takım ise bir yarışmacıyı eleme potasına gönderecek. Kadınlar potasının gerçekleştiği haftanın dördüncü eleme adayı merakla bekleniyor. Peki, Survivor eleme adayı kim oldu? TV8 ile 22 Nisan 2024 Survivor All Star dokunulmazlık oyununu kim kazandı?