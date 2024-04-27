Survivor eleme adayı kim oldu? 1. aday bekleniyor! 27 Nisan Survivor All Star dokunulmazlık oyununu kim kazandı, hangi takım?

MERVE MAVİ TAKIMA GEÇTİ!

Survivor All Star'da adaya veda eden son isim Mavi takımdan Berna oldu. Bir önceki hafta da yine Mavi takımdan Yaman veda etmişti. Onun öncesinde de yine Mavi takımdan Poyraz sürpriz bir şekilde elenmişti.

Durum böyle olunca Mavi takımın yarışmacıları azaldı. Takımlar arası dengeyi sağlamak için bir kadın yarışmacının Kırmızı takımdan Mavi takıma geçmesi yönünde karar alındı. Mavi takıma geçen yarışmacı ise Merve oldu.