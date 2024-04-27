Survivor eleme adayı kim oldu? 1. aday bekleniyor! 27 Nisan Survivor All Star dokunulmazlık oyununu kim kazandı, hangi takım?

Survivor eleme adayı son dakika bu akşam belli oluyor! TV8'in sevilen yarışmasının 27 Nisan tarihli 97. Bölümünde haftanın birinci dokunulmazlık oyunu oynanacak. Kırmızı ve mavi takımın karşı karşıya geldiği zorlu parkurda galip gelen takım dokunulmazlığın sahibi olacak. Aynı zamanda İngiltere'ye gitme ödülünü almaya hak kazanacak. Kaybeden takım ise bir yarışmacıyı eleme potasına gönderecek. Survivor All Star'da haftanın ilk eleme adayı merakla bekleniyor. Peki, Survivor eleme adayı kim oldu? TV8 ile 27 Nisan 2024 Survivor All Star dokunulmazlık oyununu kim kazandı? İşte, haftanın birinci eleme adayı…
SURVİVOR DOKUNULMAZLIK OYUNUNU KİM KAZANDI, HANGİ TAKIM ALDI?
Survivor haftanın 1. eleme adayı ile ilk dokunulmazlık oyununu kazanan takım ile ilgili tüm detaylar şöyle;
SURVİVOR DOKUNULMAZLIĞI HANGİ TAKIM KAZANDI?
TV8 ekranlarının uzun soluklu yarışma programı Survivor 2024 All Star, 27 Nisan 2024 Cumartesi akşamı 97. bölümüyle izleyici karşısına çıkıyor.
Yeni bölümde yarışmacılar, haftanın birinci dokunulmazlık oyunu için karşı karşıya geliyor. 12 skora ulaşan takım, hem dokunulmazlığın sahibi olacak hem de İngiltere'ye gitme ödülünü elde edecek.
Survivor All Star'da haftanın ilk dokunulmazlık oyununu kazanan takım gece saatlerinde belli olacak. Kazanan açıklandığında haberimize eklenecektir.
SURVİVOR ALL STAR 1. ELEME ADAYI KİM OLDU?
Haftanın birinci dokunulmazlık oyununu kaybeden takım ada konseyinde bir araya gelecek. Yarışmacılar adadan gitmesini istedikleri yarışmacılar için oylarını verecek.
Yapılan oylama sonucu en çok ismi yazılan yarışmacı eleme potasına gönderilecek.
Survivor All Star'da haftanın 1. eleme adayı belli olduğunda haberimiz güncellenecektir.
MERVE MAVİ TAKIMA GEÇTİ!
Survivor All Star'da adaya veda eden son isim Mavi takımdan Berna oldu. Bir önceki hafta da yine Mavi takımdan Yaman veda etmişti. Onun öncesinde de yine Mavi takımdan Poyraz sürpriz bir şekilde elenmişti.
Durum böyle olunca Mavi takımın yarışmacıları azaldı. Takımlar arası dengeyi sağlamak için bir kadın yarışmacının Kırmızı takımdan Mavi takıma geçmesi yönünde karar alındı. Mavi takıma geçen yarışmacı ise Merve oldu.
MAVİ TAKIM
Ogeday
Furkan Kızılay
Yasin
Batuhan
Seda
Damla Can
Merve
KIRMIZI TAKIM
Özgür
Aleyna
Yunus Emre
Sercan
Nagihan
Nefise Karatay
Hilmicem
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