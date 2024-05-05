Survivor eleme adayı kim oldu? 5 Mayıs 2024 Survivor dokunulmazlık oyununu hangi takım kazandı, 2. eleme adayı kim oldu?

Survivor eleme adayı son dakika bu akşam netleşiyor! Survivor All Star'da rekabet giderek artıyor. 5 Mayıs tarihli 104. Bölümde kırmızı ve mavi takım yarışmacıları haftanın ikinci dokunulmazlık oyunu için karşı karşıya geliyor. Kıran kırana yarışta galip gelen takım dokunulmazlığın sahibi olacak. Kaybeden takımdan bir yarışmacı ise eleme potasına gidecek. Yunus Emre'nin mavi takıma geçişi dengeleri değiştirirken haftanın ikinci eleme adayı için araştırmalar başladı. Peki, Survivor eleme adayı kim oldu? TV8 ile 5 Mayıs 2024 Survivor All Star dokunulmazlık oyununu kim kazandı?