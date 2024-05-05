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Giriş Tarihi: 5.5.2024 16:21

Survivor eleme adayı kim oldu? 5 Mayıs 2024 Survivor dokunulmazlık oyununu hangi takım kazandı, 2. eleme adayı kim oldu?

Survivor All Star 2024 sezonunda heyecanın dozu her geçen gün daha da artıyor. 5 Mayıs Pazar akşamı yayınlanan 104. Bölümde haftanın ikinci dokunulmazlık oyunu oynanıyor. Yarışmacıların nefes kesen mücadelesi ardından dokunulmazlığı kazanan takım netlik kazanacak. Kaybeden takım ise haftanın ikinci eleme adayını potaya gönderecek. Yarışmayı takip edemeyen izleyiciler Survivor eleme adayı kim oldu sorusuna yanıt arayacak. Son düelloda elenen isim Yasin Obuz olmuştu. Peki, TV8 ile 5 Mayıs 2024 Survivor All Star dokunulmazlık oyununu kim kazandı, hangi takım? İşte haftanın 2. eleme adayı olan yarışmacı...

Survivor eleme adayı kim oldu? 5 Mayıs 2024 Survivor dokunulmazlık oyununu hangi takım kazandı, 2. eleme adayı kim oldu?

Survivor eleme adayı son dakika bu akşam netleşiyor! Survivor All Star'da rekabet giderek artıyor. 5 Mayıs tarihli 104. Bölümde kırmızı ve mavi takım yarışmacıları haftanın ikinci dokunulmazlık oyunu için karşı karşıya geliyor. Kıran kırana yarışta galip gelen takım dokunulmazlığın sahibi olacak. Kaybeden takımdan bir yarışmacı ise eleme potasına gidecek. Yunus Emre'nin mavi takıma geçişi dengeleri değiştirirken haftanın ikinci eleme adayı için araştırmalar başladı. Peki, Survivor eleme adayı kim oldu? TV8 ile 5 Mayıs 2024 Survivor All Star dokunulmazlık oyununu kim kazandı?

SURVİVOR DOKUNULMAZLIK OYUNUNU KİM KAZANDI, HANGİ TAKIM ALDI?

Survivor haftanın 2. eleme adayı ile 2. dokunulmazlık oyununu kazanan takım ile ilgili tüm detaylar şöyle;

SURVİVOR DOKUNULMAZLIĞI HANGİ TAKIM KAZANDI?

TV8 ekranlarının uzun soluklu yarışma programı Survivor 2024 All Star, 5 Mayıs 2024 Pazar akşamı 104. bölümüyle izleyici karşısına çıkıyor.

Survivor'da mavi ve kırmızı takım arasında rekabet giderek artıyor. Yeni bölümde yarışmacılar, haftanın ikinci dokunulmazlık oyunu için karşı karşıya geliyor.

Survivor All Star'da haftanın ikinci dokunulmazlığını kazanan takım henüz belli olmadı.

Oyunu kazanan takım açıklandığında haberimizde yer verilecektir.

SURVİVOR ALL STAR 2. ELEME ADAYI KİM OLDU?

Haftanın ikinci dokunulmazlık oyununu kaybeden takım konseyde bir araya gelecek. Yarışmacılar adadan gitmesini istedikleri yarışmacılar için oylarını verecek.

Yapılan oylama sonucu en çok ismi yazılan yarışmacı eleme potasına gönderilecek.

Survivor All Star'da haftanın 2. eleme adayı belli olduğunda haberimiz güncellenecektir.

HAFTANIN ELEME ADAYLARI

1. Yunus Emre (mavi takım)

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Survivor eleme adayı kim oldu? 5 Mayıs 2024 Survivor dokunulmazlık oyununu hangi takım kazandı, 2. eleme adayı kim oldu?
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