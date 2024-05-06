Survivor eleme adayı kim oldu? 6 Mayıs 2024 Survivor’da dokunulmazlık oyununu kim kazandı? 3. eleme adayı bugün belli oluyor!

Survivor eleme adayı kim oldu sorusu 3. isim için yanıt arıyor. Survivor All Star 2024 sezonunda heyecanın dozu giderek artıyor. 105. Bölümde yarışmacılar haftanın üçüncü dokunulmazlık oyunu için varını yağını ortaya koyacak. Galip gelen takım dokunulmazlığın sahibi olacak. Kaybeden takım düelloya bir isim çıkartacak. Haftanın üçüncü eleme adayı yarışmanın sıkı takipçileri tarafından araştırılıyor. Peki, Survivor eleme adayı kim oldu? TV8 ile 6 Mayıs 2024 Survivor All Star dokunulmazlık oyununu kim kazandı?