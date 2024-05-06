Survivor eleme adayı kim oldu? 6 Mayıs 2024 Survivor’da dokunulmazlık oyununu kim kazandı? 3. eleme adayı bugün belli oluyor!

Survivor eleme adayı kim oldu sorusu 3. isim için yanıt arıyor. Survivor All Star 2024 sezonunda heyecanın dozu giderek artıyor. 105. Bölümde yarışmacılar haftanın üçüncü dokunulmazlık oyunu için varını yağını ortaya koyacak. Galip gelen takım dokunulmazlığın sahibi olacak. Kaybeden takım düelloya bir isim çıkartacak. Haftanın üçüncü eleme adayı yarışmanın sıkı takipçileri tarafından araştırılıyor. Peki, Survivor eleme adayı kim oldu? TV8 ile 6 Mayıs 2024 Survivor All Star dokunulmazlık oyununu kim kazandı?
SURVİVOR DOKUNULMAZLIK OYUNUNU KİM KAZANDI, HANGİ TAKIM ALDI?
Survivor haftanın 3. eleme adayı ile 3. dokunulmazlık oyununu kazanan takım ile ilgili tüm detaylar şöyle;
SURVİVOR DOKUNULMAZLIĞI HANGİ TAKIM KAZANDI?
TV8 ekranlarının uzun soluklu yarışma programı Survivor 2024 All Star, 6 Mayıs 2024 Pazartesi akşamı 105. bölümüyle izleyici karşısına çıkıyor.
Survivor'da mavi ve kırmızı takım arasında rekabet giderek artıyor. Yeni bölümde yarışmacılar, haftanın üçüncü dokunulmazlık oyunu için karşı karşıya geliyor.
Survivor All Star'da haftanın üçüncü dokunulmazlığını kazanan takım henüz belli olmadı.
Oyunu kazanan takım açıklandığında haberimizde yer verilecektir.
SURVİVOR ALL STAR 3. ELEME ADAYI KİM OLDU?
Haftanın üçüncü dokunulmazlık oyununu kaybeden takım konseyde bir araya gelecek. Yarışmacılar adadan gitmesini istedikleri yarışmacılar için oylarını verecek.
Yapılan oylama sonucu en çok ismi yazılan yarışmacı eleme potasına gönderilecek.
Survivor All Star'da haftanın 3. eleme adayı belli olduğunda haberimiz güncellenecektir.
HAFTANIN ELEME ADAYLARI
1. Yunus Emre (mavi takım)
2. Batuhan (mavi takım)