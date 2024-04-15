Survivor eleme adayı kim oldu? TV8 ile 15 Nisan 2024 Survivor All Star dokunulmazlık oyununu kim kazandı?

Survivor 3. eleme adayı son dakika belli oluyor! TV8'in sevilen yarışması Survivor All Star 15 Nisan 2024 Pazartesi akşamı 86. Bölümüyle ekranlara geldi. Son bölümde kırmızı ve mavi takım yarışmacıları haftanın 3. dokunulmazlık oyunu için mücadele ediyor. Zorlu parkur sonrası dokunulmazlığın sahibi olan takım belli olacak. Kaybeden takımdan bir isim ise eleme potasına gidecek. Bu noktada Survivor eleme adayı kim oldu sorusu gündeme geldi. Haftanın 3. eleme adayı hakkında bilgi almak isteyenler araştırmalarına hız kazandırdı. Peki, TV8 ile 15 Nisan 2024 Survivor All Star dokunulmazlık oyununu kim kazandı?