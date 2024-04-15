Haberler Yaşam Haberleri Survivor eleme adayı kim oldu? TV8 ile 15 Nisan 2024 Survivor All Star dokunulmazlık oyununu kim kazandı?
Giriş Tarihi: 15.4.2024 21:45

Survivor eleme adayı kim oldu? TV8 ile 15 Nisan 2024 Survivor All Star dokunulmazlık oyununu kim kazandı?

Survivor All Star 2024 nefes kesen bölümleriyle izleyici karşısına çıkmaya devam ediyor. 86. bölümde haftanın 3. dokunulmazlık oyunu oynanıyor. Yarışmacıların kıran kırana geçen mücadelesi sonucu dokunulmazlığı kazanan takım belli olacak. Kaybeden takım ise ada konseyinde haftanın 3. eleme adayını belirleyecek. Yarışmanın sıkı takipçileri ''Survivor eleme adayı kim oldu?'' sorusuna yanıt aramaya başladı. Bilindiği üzere bu hafta da erkek elemesi olacak. Peki, TV8 ile 15 Nisan 2024 Survivor All Star dokunulmazlık oyununu kim kazandı, hangi takım? İşte haftanın 3. eleme adayı olan isim...

Survivor eleme adayı kim oldu? TV8 ile 15 Nisan 2024 Survivor All Star dokunulmazlık oyununu kim kazandı?

Survivor 3. eleme adayı son dakika belli oluyor! TV8'in sevilen yarışması Survivor All Star 15 Nisan 2024 Pazartesi akşamı 86. Bölümüyle ekranlara geldi. Son bölümde kırmızı ve mavi takım yarışmacıları haftanın 3. dokunulmazlık oyunu için mücadele ediyor. Zorlu parkur sonrası dokunulmazlığın sahibi olan takım belli olacak. Kaybeden takımdan bir isim ise eleme potasına gidecek. Bu noktada Survivor eleme adayı kim oldu sorusu gündeme geldi. Haftanın 3. eleme adayı hakkında bilgi almak isteyenler araştırmalarına hız kazandırdı. Peki, TV8 ile 15 Nisan 2024 Survivor All Star dokunulmazlık oyununu kim kazandı?

SURVİVOR DOKUNULMAZLIK OYUNUNU KİM KAZANDI, HANGİ TAKIM ALDI?

Survivor haftanın 3. eleme adayı ve dokunulmazlık oyununu kazanan takım ile ilgili tüm detaylar şöyle;

SURVİVOR ALL STAR ELEME ADAYI KİM OLDU?

TV8 ekranlarının uzun soluklu yarışma programı Survivor 2024 All Star, 15 Nisan 2024 Pazartesi akşamı 86. bölümüyle izleyici karşısına çıktı.

Yeni bölümde haftanın 3. dokunulmazlık oyunu oynanıyor.

SURVİVOR ALL STAR ELEME ADAYI KİM OLDU?

Haftanın 3. dokunulmazlık oyununu kaybeden takım ada konseyinde bir araya gelecek ve bir isim eleme potasına gönderilecek.

Haftanın 3. eleme adayı açıklandığında haberimizde yer verilecektir.

İLK ADAY ÖZGÜR OLMUŞTU

Survivor'ın 13 Nisan Cumartesi günü oynanan ilk dokunulmazlık oyunu sonrası yapılan oylama sonucu Yunus Emre 4, Özgür 5 oy aldı. Böylece haftanın 1. eleme adayı Özgür olarak belirlendi.

2. ADAY YAMAN!

Survivor'ın 14 Nisan Pazar günü oynanan ikinci dokunulmazlık oyunu sonrası yapılan oylama sonucunda 5 oy alan Yaman haftanın 2. eleme adayı oldu.

ARKADAŞINA GÖNDER
Survivor eleme adayı kim oldu? TV8 ile 15 Nisan 2024 Survivor All Star dokunulmazlık oyununu kim kazandı?
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA