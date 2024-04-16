Survivor eleme adayı kim oldu? TV8 ile 16 Nisan 2024 Survivor’da dokunulmazlığı kim kazandı, hangi takım aldı?

Survivor'da eleme adayı bu hafta son kez belirleniyor. 16 Nisan Salı akşamı yayınlanan 87. bölümde haftanın 4. dokunulmazlık oyunu oynanıyor. Yeni bölümde oynanan son dokunulmazlık oyunu sonrası bir isim daha potada yerini alacak. Peki, TV8 ile 16 Nisan Survivor eleme adayı kim oldu, dokunulmazlığı hangi takım aldı? İşte, Survivor 4. Eleme adayı ve merak edilen tüm detaylar...
SURVİVOR DOKUNULMAZLIK OYUNUNU KİM KAZANDI, HANGİ TAKIM ALDI?
Survivor haftanın 4. eleme adayı ve son dokunulmazlık oyununu kazanan takım ile ilgili tüm detaylar şöyle;
SURVİVOR ALL STAR DOKUNULMAZLIĞI HANGİ TAKIM KAZANDI?
TV8 ekranlarının uzun soluklu yarışma programı Survivor 2024 All Star, 16 Nisan 2024 Salı akşamı 87. bölümüyle izleyici karşısına çıktı.
Yeni bölümde haftanın 4. dokunulmazlık oyunu oynanıyor.
Survivor dokunulmazlık oyununu kazanan takım gecenin sonunda belli olacak. Belli olur olmaz haberimizde yer verilecektir.
SURVİVOR ALL STAR ELEME ADAYI KİM OLDU?
Haftanın 4. ve son dokunulmazlık oyununu kaybeden takım ise konseyde bir araya gelecek. Yarışmacılar adadan gitmesini istedikleri isimler için oylarını verecek.
Yapılan oylama sonucu en çok ismi yazılan yarışmacı eleme potasına gönderilecek.
Haftanın 4. eleme adayı belli olduğunda haberimiz güncellenecektir.
ERKEK ELEMESİ YAPILACAK!
Bu hafta erkekler potasında eşleşmeler yapıldıktan sonra yarışmacılar düelloda adada kalma mücadelesi verecek.
Bu haftanın eleme adayları bir bir belli oluyor. 3 aday netleşti. Geriye ise bir aday kaldı.
HAFTANIN SURVİVOR ELEME ADAYLARI
1. ADAY: ÖZGÜR
2. ADAY: YAMAN
3. ADAY: YUNUS EMRE