Survivor eleme adayı kim oldu? TV8 ile 16 Nisan 2024 Survivor’da dokunulmazlığı kim kazandı, hangi takım aldı?

Survivor'da eleme adayı bu hafta son kez belirleniyor. 16 Nisan Salı akşamı yayınlanan 87. bölümde haftanın 4. dokunulmazlık oyunu oynanıyor. Yeni bölümde oynanan son dokunulmazlık oyunu sonrası bir isim daha potada yerini alacak. Peki, TV8 ile 16 Nisan Survivor eleme adayı kim oldu, dokunulmazlığı hangi takım aldı? İşte, Survivor 4. Eleme adayı ve merak edilen tüm detaylar...