Survivor eleme adayı kim oldu? TV8 ile 19 Nisan 2024 Survivor All Star dokunulmazlık oyununu kim kazandı, hangi takım?

SURVİVOR ALL STAR ELEME ADAYI KİM OLDU?

Haftanın ilk ve ikinci dokunulmazlık oyununu kaybeden takım ise konseyde bir araya gelecek. Bu hafta kadın elemesi gerçekleşecek. Bu sebeple yarışmacılar adadan gitmesini istedikleri kadın yarışmacılar için oylarını verecek.

Yapılan oylama sonucu en çok ismi yazılan yarışmacı eleme potasına gönderilecek.

Haftanın ilk ve ikinci eleme adayı belli olduğunda haberimiz güncellenecektir.