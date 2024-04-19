Survivor eleme adayı kim oldu? TV8 ile 19 Nisan 2024 Survivor All Star dokunulmazlık oyununu kim kazandı, hangi takım?

Survivor eleme adayı son dakika bu akşam belli oluyor. TV8'in uzun soluklu yarışması Survivor All Star, heyecan dolu bölümleriyle izleyici karşısına çıkmaya devam ediyor. 19 Nisan 2024 Cuma akşamı yayınlanan 90. bölümde kırmızı ve mavi takım yarışmacıları, eleme sonrası haftanın ilk ve ikinci dokunulmazlık oyunları için karşı karşıya geliyor. Zorlu parkur yarışında galip gelen dokunulmazlığın sahibi olacak. Kaybeden ise eleme potasına bir yarışmacı gönderecek. ''Survivor eleme adayı kim oldu?'' sorusu haftanın ilk ve ikinci eleme adayı için gündemde. Peki, TV8 ile 19 Nisan 2024 Survivor All Star dokunulmazlık oyununu kim kazandı?
SURVİVOR DOKUNULMAZLIK OYUNUNU KİM KAZANDI, HANGİ TAKIM ALDI?
Survivor haftanın ilk ve ikinci eleme adayı ile 1. ve 2. dokunulmazlık oyununu kazanan takım ile ilgili tüm detaylar şöyle;
Gecenin sonunda Survivor dokunulmazlık oyununu kazanan takım belli olacak.
Haftanın ilk ve ikinci dokunulmazlık mücadelesini kazanan açıklandığında haberimizde yer verilecektir.
SURVİVOR ALL STAR ELEME ADAYI KİM OLDU?
Haftanın ilk ve ikinci dokunulmazlık oyununu kaybeden takım ise konseyde bir araya gelecek. Bu hafta kadın elemesi gerçekleşecek. Bu sebeple yarışmacılar adadan gitmesini istedikleri kadın yarışmacılar için oylarını verecek.
Yapılan oylama sonucu en çok ismi yazılan yarışmacı eleme potasına gönderilecek.
Haftanın ilk ve ikinci eleme adayı belli olduğunda haberimiz güncellenecektir.
SURVİVOR EN SON KİM ELENDİ?
Survivor'da en son yarışmaya veda eden isim Yaman Keleş oldu.
Kırmızı takımdan Özgür, Sercan'ın Mavi takımda Yaman ve Batuhan'ın eleme potasında olduğu eşleşmede Sercan ve Özgür ilk turda rakipleri karşısında üstünlük kurdu.
Yaman ve Batuhan eşleşmesinde ise takım arkadaşına üstünlük kuran isim Batuhan oldu. Yaman Keleş böylelikle adaya veda eden isim oldu.