Survivor eleme adayı kim oldu? TV8 ile 27 Mayıs 2024 Survivor All Star dokunulmazlık oyununu kim kazandı, hangi takım?

Survivor eleme adayı son dakika haberleri haftanın üçüncü ve dördüncü ismi için takip ediliyor. Survivor All Star sezonunda adım adım büyük finale yaklaşılıyor. 27 Mayıs Pazartesi akşamı yayınlanan 126. bölümde kırmızı ve mavi takım yarışmacıları, haftanın üçüncü ve son dokunulmazlık oyunu için karşı karşıya geldi. Zorlu parkur yarışında galip gelen dokunulmazlığın ve iletişim ödülünün sahibi oldu. Kaybeden takımdan eleme potasına iki yarışmacı gönderildi. ''Survivor eleme adayı kim oldu?'' sorusu haftanın 3. ve 4. eleme adayı için gündemde. Peki, TV8 ile 27 Mayıs 2024 Survivor All Star dokunulmazlık oyununu kim kazandı?