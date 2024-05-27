Survivor eleme adayı kim oldu? TV8 ile 27 Mayıs 2024 Survivor All Star dokunulmazlık oyununu kim kazandı, hangi takım?

Survivor eleme adayı son dakika haberleri haftanın üçüncü ve dördüncü ismi için takip ediliyor. Survivor All Star sezonunda adım adım büyük finale yaklaşılıyor. 27 Mayıs Pazartesi akşamı yayınlanan 126. bölümde kırmızı ve mavi takım yarışmacıları, haftanın üçüncü ve son dokunulmazlık oyunu için karşı karşıya geldi. Zorlu parkur yarışında galip gelen dokunulmazlığın ve iletişim ödülünün sahibi oldu. Kaybeden takımdan eleme potasına iki yarışmacı gönderildi. ''Survivor eleme adayı kim oldu?'' sorusu haftanın 3. ve 4. eleme adayı için gündemde. Peki, TV8 ile 27 Mayıs 2024 Survivor All Star dokunulmazlık oyununu kim kazandı?
SURVİVOR DOKUNULMAZLIK OYUNUNU KİM KAZANDI, HANGİ TAKIM ALDI?
Survivor haftanın üçüncü ve son dokunulmazlık oyununu kazanan takım ve üçüncü ve dördüncü eleme adayı ile ilgili tüm detaylar şöyle;
SURVİVOR DOKUNULMAZLIĞI HANGİ TAKIM KAZANDI?
TV8 ekranlarının uzun soluklu yarışma programı Survivor 2024 All Star, 27 Mayıs 2024 Pazartesi akşamı 127. bölümüyle izleyici karşısına çıktı.
Büyük finale adım adım yaklaşan yarışmanın yeni bölümünde yarışmacılar, haftanın üçüncü ve son dokunulmazlık oyunu için karşı karşıya geldi.
SON DOKUNULMAZLIĞI KİM KAZANDI?
Survivor All Star'da haftanın son dokunulmazlığını kazanan KIRMIZI TAKIM oldu.
Kırmızı takım, iletişim ödülünü almaya hak kazandı.
SURVİVOR ALL STAR 3. VE 4. ELEME ADAYI KİM OLDU?
Survivor All Star'da haftanın üçüncü ve dördüncü eleme adayı Batuhan ve Ogeday oldu.
Ogeday ilk kez elenme adayı oldu.
DÜELLO OYUNU EŞLEŞMESİ
Ogeday - Özgür
Seda - Batuhan