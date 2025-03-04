Survivor Hikmet’e cezaevi yolu: Dominik dönüşü tutuklanacak! Suç makinesi çıktı

SURVİVOR HİKMET'İN SABIKALI GEÇMİŞİ

Adnan Menderes Üniversitesi Beden Eğitimi ve Spor Yüksekokulu'ndan mezun olduktan sonra sporla ilgilenen Hikmet Tuğsuz'un 27 Haziran 2016 yılında karıştığı iki farklı yaralama suçundan 12 yıl 16 ay hapis cezası aldığı, cezasının onanmasının ardından da 31 Temmuz 2023'de cezaevine girdiği, bir süre cezaevinde kaldıktan sonra da adli denetim serbestlik hükümlerinden faydalanmaya başladığı ortaya çıktı. Hakkında yurtdışı çıkış yasağı ve 23 Kasım 2036'ya kadar cezası bulunan Hikmet Tuğsuz, cezaevinden çıktıktan sonra da dolandırıcılık ve kasten yaralama suçlarına karıştığı ortaya çıktı.