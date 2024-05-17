Survivor kaptanlık oyununu kim kazandı? TV8 ile 17 Mayıs Survivor’da yeni takımlar! Mavi ve kırmızı takım yarışmacıları

Survivor kaptanlık oyununu kim kazandı, mavi ve kırmızı takım kaptanı kim oldu soruları arama motorlarına yöneltiliyor. Eleme düellosu ardından haftanın yeni takımları belli oluyor. Nagihan'ın gözyaşları yeni bölüme damga vuruyor. İşte, Survivor kırmızı ve mavi takım yarışmacıları...
SURVİVOR'DA ELEME GERÇEKLEŞTİ!
Haftanın dokunulmazlık oyunları sonrası Atakan, Özgür, Aleyna ve Merve potaya girmişti. Merve-Aleyna, Atakan-Özgür eşleşmesi ardından final etabına Aleyna ve Özgür kaldı.
SURVİVOR KAPTANLIK OYUNUNU KİM KAZANDI?
Survivor kaptanlık oyunu ardından mavi ve kırmızı takım kaptanı belli oluyor. Yarışta kazanan henüz belli olmadı.
KIRMIZI TAKIM YARIŞMACILARI
Kaptanlık sonrası yeni takımlar bekleniyor...
MAVİ TAKIM YARIŞMACILARI
Kaptanlık sonrası yeni takımlar bekleniyor...