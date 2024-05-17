Survivor kaptanlık oyununu kim kazandı? TV8 ile 17 Mayıs Survivor’da yeni takımlar! Mavi ve kırmızı takım yarışmacıları

Survivor kaptanlık oyununu kim kazandı, mavi ve kırmızı takım kaptanı kim oldu soruları arama motorlarına yöneltiliyor. Eleme düellosu ardından haftanın yeni takımları belli oluyor. Nagihan'ın gözyaşları yeni bölüme damga vuruyor. İşte, Survivor kırmızı ve mavi takım yarışmacıları...