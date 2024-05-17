Haberler Yaşam Haberleri Survivor kaptanlık oyununu kim kazandı? TV8 ile 17 Mayıs Survivor'da yeni takımlar! Mavi ve kırmızı takım yarışmacıları
Giriş Tarihi: 17.5.2024 18:29

Survivor kaptanlık oyununu kim kazandı? TV8 ile 17 Mayıs Survivor'da yeni takımlar! Mavi ve kırmızı takım yarışmacıları

Survivor kaptanlık oyunu sonrası yeni kırmızı ve mavi takım yarışmacıları ve kaptanları belli oluyor. Her hafta değişen takımların adaptasyonu ardından yeniden yarışlara dönmesi gerekiyor. Elemenin ardından yeniden değişecek takımlarda kaptanın kim olacağı ise merak konusu. İşte, TV8 ile 17 Mayıs Survivor yeni takımlar...

Survivor kaptanlık oyununu kim kazandı? TV8 ile 17 Mayıs Survivor’da yeni takımlar! Mavi ve kırmızı takım yarışmacıları

Survivor kaptanlık oyununu kim kazandı, mavi ve kırmızı takım kaptanı kim oldu soruları arama motorlarına yöneltiliyor. Eleme düellosu ardından haftanın yeni takımları belli oluyor. Nagihan'ın gözyaşları yeni bölüme damga vuruyor. İşte, Survivor kırmızı ve mavi takım yarışmacıları...

SURVİVOR'DA ELEME GERÇEKLEŞTİ!

Haftanın dokunulmazlık oyunları sonrası Atakan, Özgür, Aleyna ve Merve potaya girmişti. Merve-Aleyna, Atakan-Özgür eşleşmesi ardından final etabına Aleyna ve Özgür kaldı.

Final etabı ardından 5-0 skorla Aleyna yarışmaya veda etti.

SURVİVOR KAPTANLIK OYUNUNU KİM KAZANDI?

Survivor kaptanlık oyunu ardından mavi ve kırmızı takım kaptanı belli oluyor. Yarışta kazanan henüz belli olmadı.

KIRMIZI TAKIM YARIŞMACILARI

Kaptanlık sonrası yeni takımlar bekleniyor...

MAVİ TAKIM YARIŞMACILARI

Kaptanlık sonrası yeni takımlar bekleniyor...

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Survivor kaptanlık oyununu kim kazandı? TV8 ile 17 Mayıs Survivor'da yeni takımlar! Mavi ve kırmızı takım yarışmacıları
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