Survivor All Star 2022 kadrosu tartışmalar, oyunlar ve sakatlıklarla ses getirmeye devam ediyor. Bireysellik yönünde önemli adımlar atılırken son virajda elenen isim dün akşam belli oldu. Bugün adadaki son oylama gerçekleşecek. Bu noktada "Survivor eleme adayı kim oldu, dokunulmazlığı kim kazandı" soruları yanıt aramaya başladı. Acun Ilıcalı'nın bireysellik yönündeki açıklamaları ile Survivor kim elendi, kim gitti? 15 Haziran 2022 Survivor'da arabayı kim aldı? İşte cevaplar…