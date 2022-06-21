Haberler Yaşam Haberleri Survivor eleme adayı kim oldu, bireysel dokunulmazlığı kim kazandı? Şampiyonluğa doğru! Survivor kim elendi, kim gitti? (20 Haziran 2022)
Giriş Tarihi: 21.6.2022 08:21 Son Güncelleme: 21.6.2022 08:23

Survivor eleme adayı kim oldu, bireysel dokunulmazlığı kim kazandı? Şampiyonluğa doğru! Survivor kim elendi, kim gitti? (20 Haziran 2022)

Survivor eleme adayı kim oldu, bireysel dokunulmazlığı kim kazandı? Şampiyonluğa doğru! Survivor kim elendi, kim gitti? 20 Haziran 2022

Survivor All Star 2022 eksilmeye devam ediyor. Son yaşanan elemeler ardından finale adım adım yaklaşılan yarışmada dün 2. Dokunulmazlık oyunu gerçekleşti. Bu noktada “Survivor dokunulmazlığı kim kazandı?” sorusu yanıt aramaya başladı. Şampiyonluğa yaklaşan son isimler elenmemek için mücadele ediyor. Bu noktada dokunulmazlık oyunlarının önemi büyük. 20 Haziran 2022 Survivor eleme adayı ile Survivor kim elendi, kim gitti? İşte son bölümde yaşananlar…

Dün akşam Survivor All Star'da adada kalma mücadelesi verildi. Oyunlar bireysele dönerken herkes şampiyonluğa aday gösteriliyor. Haftanın 2. Dokunulmazlık oyunu da gerçekleşti. Yarışmanın ardından konseyde belli olan eleme adayı sonrası konuşmalar sürüyor. Peki, Survivor dokunulmazlığı kim kazandı? 20 Haziran 2022 Survivor eleme adayı ile yeni elemeye adım adım yaklaşılıyor. Survivor kim elendi, kim gitti? İşte yanıtlar…

SURVİVOR 2. DOKUNULMAZLIĞI KİM KAZANDI?

Dün akşam Survivor'da kıran kırana geçen dokunulmazlık mücadelesi sonrası yarışta Nagihan ve Ayşe ayakta kaldı. Güçlü iki yarışmacı bireysellikte mücadele etti ve sembol sahibine gitti.

Dün akşam Survivor'da 2. Dokunulmazlığın sahibi 4-1 skorla Ayşe Yüksel oldu.

SURVİVOR'DA ÖDÜLE KİMLER GİTTİ?

Dokunulmazlığı kazanan Ayşe'den ödülünü paylaşması için 3 isim istendi. Heyecanla geçen yarışmanın ardından Ayşe ile birlikte ödüle giden isimler Nagihan, Adem ve Batuhan oldu.

SURVİVOR ELEME ADAYI KİM OLDU?

Survivor 2. Eleme adayı Nisa oldu. Geçtiğimiz gün ilk dokunulmazlığı kazanan Adem, Berkan'ın ismini potaya sokmuştu.

Buna göre şu an potada Nisa ve Berkan bulunuyor.

SURVİVOR KİM ELENDİ?

Survivor'dan son elenen isim Ogeday Girişken oldu.

Şu anda yarışmada bulunan isimler şöyle:

Nisa

Batuhan

Ayşe

Nagihan

Hikmet

Berkan

Adem

ARKADAŞINA GÖNDER
Survivor eleme adayı kim oldu, bireysel dokunulmazlığı kim kazandı? Şampiyonluğa doğru! Survivor kim elendi, kim gitti? (20 Haziran 2022)
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA