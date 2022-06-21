Dün akşam Survivor All Star'da adada kalma mücadelesi verildi. Oyunlar bireysele dönerken herkes şampiyonluğa aday gösteriliyor. Haftanın 2. Dokunulmazlık oyunu da gerçekleşti. Yarışmanın ardından konseyde belli olan eleme adayı sonrası konuşmalar sürüyor. Peki, Survivor dokunulmazlığı kim kazandı? 20 Haziran 2022 Survivor eleme adayı ile yeni elemeye adım adım yaklaşılıyor. Survivor kim elendi, kim gitti? İşte yanıtlar…
SURVİVOR 2. DOKUNULMAZLIĞI KİM KAZANDI?
Dün akşam Survivor'da kıran kırana geçen dokunulmazlık mücadelesi sonrası yarışta Nagihan ve Ayşe ayakta kaldı. Güçlü iki yarışmacı bireysellikte mücadele etti ve sembol sahibine gitti.
Dün akşam Survivor'da 2. Dokunulmazlığın sahibi 4-1 skorla Ayşe Yüksel oldu.
SURVİVOR ELEME ADAYI KİM OLDU?
Survivor 2. Eleme adayı Nisa oldu. Geçtiğimiz gün ilk dokunulmazlığı kazanan Adem, Berkan'ın ismini potaya sokmuştu.
Buna göre şu an potada Nisa ve Berkan bulunuyor.
SURVİVOR KİM ELENDİ?
Survivor'dan son elenen isim Ogeday Girişken oldu.
Şu anda yarışmada bulunan isimler şöyle:
Nisa
Batuhan
Ayşe
Nagihan
Hikmet
Berkan
Adem