Dün akşam Survivor All Star'da adada kalma mücadelesi verildi. Oyunlar bireysele dönerken herkes şampiyonluğa aday gösteriliyor. Haftanın 2. Dokunulmazlık oyunu da gerçekleşti. Yarışmanın ardından konseyde belli olan eleme adayı sonrası konuşmalar sürüyor. Peki, Survivor dokunulmazlığı kim kazandı? 20 Haziran 2022 Survivor eleme adayı ile yeni elemeye adım adım yaklaşılıyor. Survivor kim elendi, kim gitti? İşte yanıtlar…