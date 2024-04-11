Survivor ödül oyununu hangi takım kazandı? 10 Nisan 2024 Survivor All Star açık artıma oyununu kazanan takım!

TV8 ekranlarında yayınlanan ve Türkiye'nin en zorlu yarışmalarından biri olan Survivor'ın son bölümünde ödül oyunu ve açık artırma oyunu oynandı. Ödül oyununu kazanan takım açık artırmada büyük avantaj elde edeceği gecede yarışmacılar kıran kırana mücadeleye girişti. Peki, Survivor ödül oyununu kazanan hangi takım oldu? Survivor All Star 2024 açık artırmayı kim kazandı? İşte detaylar.