Survivor ödül oyununu hangi takım kazandı? 10 Nisan 2024 Survivor All Star açık artıma oyununu kazanan takım!

TV8 ekranlarında yayınlanan ve Türkiye'nin en zorlu yarışmalarından biri olan Survivor'ın son bölümünde ödül oyunu ve açık artırma oyunu oynandı. Ödül oyununu kazanan takım açık artırmada büyük avantaj elde edeceği gecede yarışmacılar kıran kırana mücadeleye girişti. Peki, Survivor ödül oyununu kazanan hangi takım oldu? Survivor All Star 2024 açık artırmayı kim kazandı? İşte detaylar.
SURVİVOR ÖDÜL OYUNUNU KİM KAZANDI?
Survivor All Star'ın 10 Nisan tarihli bölümünde, heyecan dolu anlar yaşandı.Ödül oyunu için karşı karşıya gelen iki takım kazanmak için elinden geleni yaptı. Ödül oyununun kazanan takım açık artırma oyununda avantajı elinde bulunduracak.
Kazanan takım açık artırmada; rakibine göre 1000 pezo daha fazla parayla açık artırmaya girecek.
Survivor ödül oyununu kazanan takım KIRMIZI TAKIM oldu.