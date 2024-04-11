Haberler Yaşam Haberleri Survivor ödül oyununu hangi takım kazandı? 10 Nisan 2024 Survivor All Star açık artıma oyununu kazanan takım!
Giriş Tarihi: 11.4.2024 00:50 Son Güncelleme: 11.4.2024 00:50

Survivor ödül oyununu hangi takım kazandı? 10 Nisan 2024 Survivor All Star açık artıma oyununu kazanan takım!

TV8 ekranlarında ünlüler gönüllüler formatı ile yayınlanan Survivor All Star’ın son bölümde ödül oyunu ve açık artırma oyunu oynandı. Haftanın eleme adayları belli olurken bu akşam ödül oyunu için karşı karşıya gelen kırmızı ve mavi takımın mücadelesi nefesleri kesti. Ödül oyununu kazanan takım açık artırmada avantajı elinde bulunduracak. Peki, Survivor ödül oyununu hangi takım kazandı? Survivor All Star 2024 açık artırma oyununu kim kazandı, hangi takım? İşte yanıtı.

Survivor ödül oyununu hangi takım kazandı? 10 Nisan 2024 Survivor All Star açık artıma oyununu kazanan takım!

TV8 ekranlarında yayınlanan ve Türkiye'nin en zorlu yarışmalarından biri olan Survivor'ın son bölümünde ödül oyunu ve açık artırma oyunu oynandı. Ödül oyununu kazanan takım açık artırmada büyük avantaj elde edeceği gecede yarışmacılar kıran kırana mücadeleye girişti. Peki, Survivor ödül oyununu kazanan hangi takım oldu? Survivor All Star 2024 açık artırmayı kim kazandı? İşte detaylar.

SURVİVOR ÖDÜL OYUNUNU KİM KAZANDI?

Survivor All Star'ın 10 Nisan tarihli bölümünde, heyecan dolu anlar yaşandı.Ödül oyunu için karşı karşıya gelen iki takım kazanmak için elinden geleni yaptı. Ödül oyununun kazanan takım açık artırma oyununda avantajı elinde bulunduracak.

Kazanan takım açık artırmada; rakibine göre 1000 pezo daha fazla parayla açık artırmaya girecek.

Survivor ödül oyununu kazanan takım KIRMIZI TAKIM oldu.

SURVİVOR SON ELEME ADAYI KİM OLDU?

Survivor'da haftanın son eleme adayı Sercan oldu.

SURVİVOR ÜÇÜNCÜ ELEME ADAYI KİM OLDU?

Survivor'da haftanın üçüncü eleme adayı Yasin oldu.

SURVİVOR İKİNCİ ELEME ADAYI KİM OLDU?

Survivor'da haftanın 2. eleme adayı Hakan oldu.

SURVİVOR İLK ELEME ADAYI KİM OLDU?
Survivor'da haftanın ilk eleme adayı Yaman oldu.

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Survivor ödül oyununu hangi takım kazandı? 10 Nisan 2024 Survivor All Star açık artıma oyununu kazanan takım!
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