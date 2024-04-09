Haberler Yaşam Haberleri Survıvor son eleme adayı kim oldu, potaya kim girdi? 9 Nisan 2024 Survivor dokunulmazlığı hangi takım kazandı?
Giriş Tarihi: 9.4.2024 21:40 Son Güncelleme: 9.4.2024 21:41

Survıvor son eleme adayı kim oldu, potaya kim girdi? 9 Nisan 2024 Survivor dokunulmazlığı hangi takım kazandı?

Survivor’da haftanın son dokunulmazlık oyunu oynandı. Her hafta kalma gitme mücadelesinin yaşandığı yarışmada dokunulmazlık oyununu kaybeden takım bir erkek yarışmacıyı potaya gönderecek. Erkekler arasında yapılacak olan eleme potasının adayları yavaş yavaş belli olurken kritik gecede mavi ve kırmızı takım arasındaki mücadele adeta nefesleri kesti. Peki, 9 Nisan 2024 Survivor eleme adayı kim oldu? Survivor dokunulmazlığı hangi takım kazandı? İşte Survivor son eleme adayı.

Survıvor son eleme adayı kim oldu, potaya kim girdi? 9 Nisan 2024 Survivor dokunulmazlığı hangi takım kazandı?

Survivor All Star'da son eleme adayı ada konseyinde belli oluyor. Yarışmada dokunulmazlık oyununu kazanan takım potadan kurtulurken kaybeden takım haftanın 4. eleme adayını belirlemek üzere konseye gidecek. Eleme potasına gidecek isim ise Acun Ilıcalı tarafından açıklanıyor. Peki, Survivor All Star dokunulmazlık oyunu kim kazandı? 9 Nisan 2024 Survivor eleme adayı kim oldu? İşte, son eleme adayı olan isim ve son bölüme dair tüm merak edilenler.

SURVİVOR DOKUNULMAZLIK MÜCADELESİ NEFES KESTİ!

Survivor All Star'ın 9 Nisan tarihli bölümünde, heyecan dolu anlar yaşandı. Dokunulmazlık oyunu sonrası yapılan ada konseyinde, bu haftanın eleme adayı olan isim yarışmacıların oyları ile belli oluyor.

9 NİSAN 2024 SURVİVOR DOKUNULMAZLIK OYUNU KİM KAZANDI?

Survivor'un nefes kesen mücadelesinde, haftanın dördüncü ve son dokunulmazlık oyununu kazanan takım henüz belli olmadı. Belli olduğunda haberimizde yer verilecektir.

SURVİVOR'DA HAFTANIN SON ELEME ADAYI KİM OLDU?

Gerilimin hiç eksik olmadığı Survivor'da haftanın son eleme adayı izleyiciler tarafından merak ediliyor.

Survivor'da haftanın dördüncü ve son eleme adayı belli olmadı. Belli olur olmaz haberimizde yer verilecektir.

HAFTANIN ELEME ADAYLARI KİMLER OLDU?

1-YAMAN

2-HAKAN

3-YASİN

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Survıvor son eleme adayı kim oldu, potaya kim girdi? 9 Nisan 2024 Survivor dokunulmazlığı hangi takım kazandı?
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