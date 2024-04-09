Survıvor son eleme adayı kim oldu, potaya kim girdi? 9 Nisan 2024 Survivor dokunulmazlığı hangi takım kazandı?

Survivor All Star'da son eleme adayı ada konseyinde belli oluyor. Yarışmada dokunulmazlık oyununu kazanan takım potadan kurtulurken kaybeden takım haftanın 4. eleme adayını belirlemek üzere konseye gidecek. Eleme potasına gidecek isim ise Acun Ilıcalı tarafından açıklanıyor. Peki, Survivor All Star dokunulmazlık oyunu kim kazandı? 9 Nisan 2024 Survivor eleme adayı kim oldu? İşte, son eleme adayı olan isim ve son bölüme dair tüm merak edilenler.
SURVİVOR DOKUNULMAZLIK MÜCADELESİ NEFES KESTİ!
Survivor All Star'ın 9 Nisan tarihli bölümünde, heyecan dolu anlar yaşandı. Dokunulmazlık oyunu sonrası yapılan ada konseyinde, bu haftanın eleme adayı olan isim yarışmacıların oyları ile belli oluyor.
SURVİVOR'DA HAFTANIN SON ELEME ADAYI KİM OLDU?
Gerilimin hiç eksik olmadığı Survivor'da haftanın son eleme adayı izleyiciler tarafından merak ediliyor.
Survivor'da haftanın dördüncü ve son eleme adayı belli olmadı. Belli olur olmaz haberimizde yer verilecektir.
HAFTANIN ELEME ADAYLARI KİMLER OLDU?
1-YAMAN
2-HAKAN
3-YASİN