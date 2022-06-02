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Giriş Tarihi: 2.6.2022 21:03

Survivor yeni takımlar nasıl oldu? Survivor 2022 All Star Ünlüler ve gönüllülerde takım kaptanları kim oldu?

Survivor yeni takımlar nasıl oldu? Survivor 2022 All Star Ünlüler ve gönüllülerde takım kaptanları kim oldu?

TV8 ekranlarında yayınlanan Survivor 2022 All Star yarışmasında takımlar 2. kez karışıyor. Yarışmanın son bölümünde Acunn Ilıcalı tarafından yapılan açıklamada takımları değişen yarışmacılar belli olurken detayları öğrenmek isteyenler Survivor yeni takımlar nasıl, takım kaptanları kim oldu? şeklindeki sorular üzerinden araştırılmaya devam ediliyor. Merak konusu olan Survivor yeni takımlar nasıl, takım kaptanları kim oldu? sorularının yanıtları ve tüm bilgiler.

Survivor 2022 All Star yarışmasında ünlüler ve gönüllüler takımları bir kez daha yarışmacı değişikliğine gitti. Yarışmanın son bölümünde Acun Ilıcalı moderatörlüğünde yapılan ada konseyinde takımları değişen yarışmacılar belli oldu. Bunun üzerine detayları merak edenler Survivor yeni takımlar nasıl, takım kaptanları kim oldu? soruları üzerinden araştırmalarını sürdürüyor.

SURVİVOR YENİ TAKIMLAR NASIL, TAKIM KAPTANLARI KİM OLDU?

Survivor 2022 All Star yeni takımlar ve kaptanlarına ilişkin detaylar şöyle;



Survivor 2022 All Star yarışmasının son bölümünde ünlüler ve gönüllüler takımlarında yarışmacı değişiklikleri yapıldı.



Buna göre ünlüler takımında

Evrim ve Nisa transfer olurken



Gönüllüler takımına ise

Hikmet ve Ayşe transfer oldu.

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Survivor yeni takımlar nasıl oldu? Survivor 2022 All Star Ünlüler ve gönüllülerde takım kaptanları kim oldu?
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