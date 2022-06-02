Survivor yeni takımlar nasıl oldu? Survivor 2022 All Star Ünlüler ve gönüllülerde takım kaptanları kim oldu?

Survivor 2022 All Star yarışmasında ünlüler ve gönüllüler takımları bir kez daha yarışmacı değişikliğine gitti. Yarışmanın son bölümünde Acun Ilıcalı moderatörlüğünde yapılan ada konseyinde takımları değişen yarışmacılar belli oldu. Bunun üzerine detayları merak edenler Survivor yeni takımlar nasıl, takım kaptanları kim oldu? soruları üzerinden araştırmalarını sürdürüyor.
Survivor 2022 All Star yeni takımlar ve kaptanlarına ilişkin detaylar şöyle;
Survivor 2022 All Star yarışmasının son bölümünde ünlüler ve gönüllüler takımlarında yarışmacı değişiklikleri yapıldı.