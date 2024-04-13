Survivor Yunus Emre ve Ogeday arasında büyük kavga! Fragman şok etti: Survivor Yunus Emre ve Ogeday diskalifiye mi oldu?

Survivor All Star heyecanın doruklarda olduğu bölümleri ile ekrana gelmeye devam ederken, sevilen yarışmanın yeni bölüm fragmanı izleyenleri şok etti. Yarışma esnasında tansiyonun yükselmesi ile birlikte Yunus Emre ve Ogeday arasında gerilim yükseldi. Peki, Survivor Yunus Emre ve Ogeday yarışmadan elenecek mi, diskalifiye mi olacak?
SURVİVOR YUNUS EMRE VE OGEDAY ARASINDA ŞOK KAVGA!
Survivor All Star 85. Bölüm fragmanı izleyenleri şok etti. Yarışma esnasında Mavi takımda yer alan Ogeday ile kırmızı takımdan Yunus Emre arasında başlayan sözlü tartışma temas edilecek noktaya kadar ulaştı.
İkiliye takım arkadaşları engel olmaya çalışsa da başarılı olamazken, Ogeday ve Yunus Emre fiziksel temasın da olduğu kavga ediyorlar. Program görüntüleri şiddet içerdiği için sansürleyerek yayınladı.