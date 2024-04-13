Haberler Yaşam Haberleri Survivor Yunus Emre ve Ogeday arasında büyük kavga! Fragman şok etti: Survivor Yunus Emre ve Ogeday diskalifiye mi oldu?
Giriş Tarihi: 13.4.2024 01:25 Son Güncelleme: 13.4.2024 01:25

Survivor Yunus Emre ve Ogeday arasında büyük kavga! Fragman şok etti: Survivor Yunus Emre ve Ogeday diskalifiye mi oldu?

Survivor All Star 84. Bölüm fragmanı yayınlandı. Yayınlanan yeni bölüm fragmanı izleyenleri şok etti. Heyecanlı anlara sahne olan tanıtımda yaşanan kavga gündeme bomba gibi düştü. Elemenin geride kaldığı yeni bölümde Yunus Emre ve Ogeday arasında yaşanan gerilim izleyenleri şaşkınlığa uğrattı. Peki, Survivor Yunus Emre ve Ogeday disklifiye mi olacak?

Survivor Yunus Emre ve Ogeday arasında büyük kavga! Fragman şok etti: Survivor Yunus Emre ve Ogeday diskalifiye mi oldu?

Survivor All Star heyecanın doruklarda olduğu bölümleri ile ekrana gelmeye devam ederken, sevilen yarışmanın yeni bölüm fragmanı izleyenleri şok etti. Yarışma esnasında tansiyonun yükselmesi ile birlikte Yunus Emre ve Ogeday arasında gerilim yükseldi. Peki, Survivor Yunus Emre ve Ogeday yarışmadan elenecek mi, diskalifiye mi olacak?

SURVİVOR YUNUS EMRE VE OGEDAY ARASINDA ŞOK KAVGA!

Survivor All Star 85. Bölüm fragmanı izleyenleri şok etti. Yarışma esnasında Mavi takımda yer alan Ogeday ile kırmızı takımdan Yunus Emre arasında başlayan sözlü tartışma temas edilecek noktaya kadar ulaştı.

İkiliye takım arkadaşları engel olmaya çalışsa da başarılı olamazken, Ogeday ve Yunus Emre fiziksel temasın da olduğu kavga ediyorlar. Program görüntüleri şiddet içerdiği için sansürleyerek yayınladı.

SURVİVOR YUNUS EMRE VE OGEDAY DİSKLİFİYE Mİ OLACAK?

Survivor All Star yarışmacıları Yunus Emre ve Ogeday arasındaki tartışma büyüdü. Bu noktada iki yarışmacının akıbeti 13 Nisan Cumartesi ekrana gelecek olan yeni bölümde belli olacak.

Bu durumda acil durum konseyinin toplanması bekleniyor.

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Survivor Yunus Emre ve Ogeday arasında büyük kavga! Fragman şok etti: Survivor Yunus Emre ve Ogeday diskalifiye mi oldu?
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