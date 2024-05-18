Survivor’da 2. eleme adayı belli oluyor! TV8 ile 18 Mayıs Survivor dokunulmazlık oyununu kim kazandı?

Survivor 2. eleme adayı kim oldu araştırılıyor. Yarışmanın takipçileri ekran başında. Oyunların zorluk seviyesi sona doğru artmış durumda. Kalan yarışmacılar şampiyonluk için mücadele ediyor. Eleme adayları ada konseyi ile takip ediliyor. Peki; Survivor dokunulmazlık oyununu kim kazandı, aday kim oldu?