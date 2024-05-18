Haberler Yaşam Haberleri Survivor'da 2. eleme adayı belli oluyor! TV8 ile 18 Mayıs Survivor dokunulmazlık oyununu kim kazandı?
Giriş Tarihi: 18.5.2024 18:28 Son Güncelleme: 18.5.2024 18:28

Survivor'da 2. eleme adayı belli oluyor! TV8 ile 18 Mayıs Survivor dokunulmazlık oyununu kim kazandı?

Survivor 2. eleme adayı yeni dokunulmazlık oyunu ile belli oluyor. All Star mücadelesinde finale yaklaşılan günlerde heyecan giderek yükseliyor. Hızlı eleme sürecinin başladığı mücadelede son elenen Aleyna oldu. Tartışmalar ve sakatlıklar devam ediyor. TV8 ile 18 Mayıs Survivor'da dokunulmazlığı kim kazandı, hangi takım aldı sorularına yanıt aranıyor. Haftanın eleme adayları ortaya çıkıyor. Peki, Survivor eleme adayı kim oldu, hangi takımdan çıktı? İşte, detaylar...

Survivor’da 2. eleme adayı belli oluyor! TV8 ile 18 Mayıs Survivor dokunulmazlık oyununu kim kazandı?

Survivor 2. eleme adayı kim oldu araştırılıyor. Yarışmanın takipçileri ekran başında. Oyunların zorluk seviyesi sona doğru artmış durumda. Kalan yarışmacılar şampiyonluk için mücadele ediyor. Eleme adayları ada konseyi ile takip ediliyor. Peki; Survivor dokunulmazlık oyununu kim kazandı, aday kim oldu?

YENİ TAKIMLAR BELLİ OLDU!

Survivor All Star haftası kaptanlık oyunu ile başladı. Atakan ve Seda yeni takımları oluşturdu. İşte, yeni kırmıız ve mavi takım yarışmacıları:

KIRMIZI TAKIM

Atakan

Merve

Yunus Emre

Nefise

Hilmi Cem

Nagihan

MAVİ TAKIM

Seda

Ogeday

Damla Can

Özgür

Batuhan

SURVİVOR DOKUNULMAZLIK OYUNUNU KİM KAZANDI?

Survivor'da haftanın 2. dokunulmazlık oyunu kazananı henüz belli olmadı.

SURVİVOR 2. ELEME ADAYI KİM OLDU?

Bu akşamki Survivor eleme adayı henüz belli olmadı.

SURVİVOR ELEME ADAYLARI

1. ADAY: MERVE

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Survivor'da 2. eleme adayı belli oluyor! TV8 ile 18 Mayıs Survivor dokunulmazlık oyununu kim kazandı?
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