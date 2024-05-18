Survivor’da 2. eleme adayı belli oluyor! TV8 ile 18 Mayıs Survivor dokunulmazlık oyununu kim kazandı?

Survivor 2. eleme adayı kim oldu araştırılıyor. Yarışmanın takipçileri ekran başında. Oyunların zorluk seviyesi sona doğru artmış durumda. Kalan yarışmacılar şampiyonluk için mücadele ediyor. Eleme adayları ada konseyi ile takip ediliyor. Peki; Survivor dokunulmazlık oyununu kim kazandı, aday kim oldu?
YENİ TAKIMLAR BELLİ OLDU!
Survivor All Star haftası kaptanlık oyunu ile başladı. Atakan ve Seda yeni takımları oluşturdu. İşte, yeni kırmıız ve mavi takım yarışmacıları:
KIRMIZI TAKIM
Atakan
Merve
Yunus Emre
Nefise
Hilmi Cem
Nagihan