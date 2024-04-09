Survivor’da son eleme adayı kim oldu? TV8 ile 9 Nisan Survivor dokunulmazlık oyununu kazanan takım belli oluyor

Survivor'da son eleme adayı için oyun alanında yerler alınıyor. Yeni bölüme Ogeday'ın düşüşü damga vururken Hakan ve Yasin arasındaki gerilim de kendini hissettirmeye başlıyor. Ödüllerin giderek zirveye ulaştığı yarışta heyecan da doruğa ulaşıyor. Peki; 9 Nisan Survivor eleme adayı kim oldu, dokunulmazlığı hangi takım aldı?