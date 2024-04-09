Survivor’da son eleme adayı kim oldu? TV8 ile 9 Nisan Survivor dokunulmazlık oyununu kazanan takım belli oluyor

Survivor'da son eleme adayı için oyun alanında yerler alınıyor. Yeni bölüme Ogeday'ın düşüşü damga vururken Hakan ve Yasin arasındaki gerilim de kendini hissettirmeye başlıyor. Ödüllerin giderek zirveye ulaştığı yarışta heyecan da doruğa ulaşıyor. Peki; 9 Nisan Survivor eleme adayı kim oldu, dokunulmazlığı hangi takım aldı?
SURVİVOR'DA HAFTANIN SON DOKUNULMAZLIĞI!
Survivor All Star 80. bölümde haftanın eleme adayları ortaya çıkıyor. Son bölümde Acun Ilıcalı'nın analizleri ile Ogeday'ın düşüşü anlatılırken tüm takımın toparlanması gerektiği vurgulandı.
Ada konseyinde kendileriyle yüzleşen mavi takım bu hafta oynanan tüm dokunulmazlıkları kaybetti. Son oyun için heyecan dorukta.
HAFTANIN SURVİVOR ELEME ADAYLARI
SURVİVOR DOKUNULMAZLIK OYUNUNU KİM KAZANDI?
Son dokunulmazlık oyununda kazanan henüz belli olmadı. Açıklandığında haberimizdeki yerini alacak.
9 NİSAN SURVİVOR ELEME ADAYI KİM OLDU?
Survivor'da son eleme adayı henüz belli olmadı. 1 erkek aday daha potaya girecek ve haftanın adayları netleşecek.