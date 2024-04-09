Haberler Yaşam Haberleri Survivor'da son eleme adayı kim oldu? TV8 ile 9 Nisan Survivor dokunulmazlık oyununu kazanan takım belli oluyor
Giriş Tarihi: 9.4.2024 15:54 Son Güncelleme: 9.4.2024 15:54

Survivor'da son eleme adayı kim oldu? TV8 ile 9 Nisan Survivor dokunulmazlık oyununu kazanan takım belli oluyor

Survivor eleme adayı 9 Nisan tarihinin en çok araştırılanlar listesinde yerini aldı. Mavi takımın adeta dibi gördüğü haftada son aday potaya adını yazdıracak. Tüm adayların mavilerden çıktığı zorlu haftada bir erkek yarışmacının All Star meşalesi sönecek. Haftanın eleme adayları son bölüm ile ortaya çıkıyor. Survivor dokunulmazlık oyununu kim kazandı, hangi takım aldı soruları yanıt arıyor. Öte yandan tansiyonu yüksek ada konseyleri de gündemde.Peki; TV8 ile Survivor eleme adayı kim oldu? İşte, ayrıntılar...

Survivor’da son eleme adayı kim oldu? TV8 ile 9 Nisan Survivor dokunulmazlık oyununu kazanan takım belli oluyor

Survivor'da son eleme adayı için oyun alanında yerler alınıyor. Yeni bölüme Ogeday'ın düşüşü damga vururken Hakan ve Yasin arasındaki gerilim de kendini hissettirmeye başlıyor. Ödüllerin giderek zirveye ulaştığı yarışta heyecan da doruğa ulaşıyor. Peki; 9 Nisan Survivor eleme adayı kim oldu, dokunulmazlığı hangi takım aldı?

SURVİVOR'DA HAFTANIN SON DOKUNULMAZLIĞI!

Survivor All Star 80. bölümde haftanın eleme adayları ortaya çıkıyor. Son bölümde Acun Ilıcalı'nın analizleri ile Ogeday'ın düşüşü anlatılırken tüm takımın toparlanması gerektiği vurgulandı.

Ada konseyinde kendileriyle yüzleşen mavi takım bu hafta oynanan tüm dokunulmazlıkları kaybetti. Son oyun için heyecan dorukta.

Son ada konseyinde Yasin'in ismi çıkarken yüzleşme de çok gecikmiyor. Hakan ve Yasin arasında ipler gerilirken mavi takımın kendini nasıl toplayacağı merak konusu.

HAFTANIN SURVİVOR ELEME ADAYLARI

  • YAMAN
  • HAKAN
  • YASİN

SURVİVOR DOKUNULMAZLIK OYUNUNU KİM KAZANDI?

Son dokunulmazlık oyununda kazanan henüz belli olmadı. Açıklandığında haberimizdeki yerini alacak.

9 NİSAN SURVİVOR ELEME ADAYI KİM OLDU?

Survivor'da son eleme adayı henüz belli olmadı. 1 erkek aday daha potaya girecek ve haftanın adayları netleşecek.

SURVİVOR KİM ELENDİ?

Survivor'da son elenen isim Poyraz oldu. İki kadın yarışmacının sakatlıkları nedeniyle yarışmaya veda etmesi üst üste erkek düellosu yapılmasına neden oldu. Bu hafta elenen isim de erkekler arasından olacak.

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Survivor'da son eleme adayı kim oldu? TV8 ile 9 Nisan Survivor dokunulmazlık oyununu kazanan takım belli oluyor
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