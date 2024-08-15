Süryanilerin Anıtlı Köyü’nde 2 bin yıllık Şahro anma ayini

Süryaniler açısından kutsal sayılan Meryem Ana'nın ruhen ve bedenen göğe yükselişi nedeniyle Midyat'ın tarihi Anıtlı köyündeki Meryem Ana Kilisesi'nde Turabdin bölgesinin en büyük ruhani lideri Metropolit Samuel Aktaş, önderliğinde düzenlenen ayine katılmak için Dünyanın birçok ülkesinde yaşayan Süryani din adamları ve Süryani vatandaşlar köydeki Şahro'ya katıldılar.

Süryaniler arasında manevi duyguların en üst seviyeye çıktığı gün olarak tanımlanan 'Şahro' (akşamdan sabaha ibadet bayramı) adı altında yapılan Meryem Ana'yı anma gününe Almanya, Belçika, İsveç, İsviçre, Avusturya, Hollanda'nın yanı sıra Midyat ilçesi ile bağlı köylerinde yaşayan Süryaniler katıldı.

Midyat'ta Meryem Ana için yapılan anma ayininde Süryaniler, Metropolit Samuel Aktaş'ın yönettiği ayine katıldı. İncil'den okunan ayetlerle başlayan anma töreni, okunan ilahiler ve yapılan dualarla devam etti. Ayin esnasında hazır bulunan vatandaşlar manevi bir hazla birbirlerine kenetlenip kendilerinden geçercesine dua ederek; Meryem Ana'dan ve Hazreti İsa Mesih'ten duacı olmasını istediler. Ayin esnasında yakılan tütsüler de çevreye güzel kokular salarken, dua edenleri de manevi duygulara sevk etti.

KİLİSE YEMEĞİ

Ayine katılanlara kilise tarafından hazırlanan yemek ikram edildi. Yenilen yemekten sonra vatandaşlar, gün ağarıncaya kadar kimileri İncil'den ayetler okuyarak, kimileri de dua ederek ve kimileri de geceyi uyuyarak geçirdi. Anma töreninden önce 5 gün boyunca oruç tutan Süryaniler, bu süre zarfında hayvansal hiçbir gıdayı yemeyip oruç tutarak geçirdiler.

ŞAHRO NEDİR?

Süryaniler, akşamdan sabaha kadar topluca ibadet yapılma geleneğine ŞAHRO diyorlar.

"DUAMIZ ZÜLÜM ALTINDA YAŞAYAN FİLİSTİN'DE OLSUN, İSTERSE BAŞKA YERDE ONLAR İÇİNDİ"

Süryaniler en önemli dini merkezlerinden olan Mor Gabriel (Deyrulumur Manastırı) Vakıf Başkanı Kuryakos Ergün, "İki bin yıldan beri bu bayram bu şekilde kutlanıyor. Süryanilerin, Hristiyanların en eski bayramlarından bir tanesidir. Bizim için 15 Ağustos kutsal bir gündür. Tabii ki bölgede en eski Meryem Ana adına yapılmış kilise, manastır bu Anıtlı'da olduğundan dolayı burada toplanıyoruz, dualarımızı yapıyoruz. Hem yurt içinden hem de yurt dışından birçok insanımız bu bayrama katılmak için, bu bayramın bereketini almak için geliyor. Hep beraber duamız insanlık için, ülkemiz için, zülüm altında yaşayan kardeşlerimiz ister Filistin'de olsun isterse başka yerde olsun bu zulümden kurtulmaları onlar içindi. Dualarımız bizi yönetenler Cumhurbaşkanımız olsun, diğer yetkiler olsun Allah onlara güç kuvvet versin ki ülkemizi barış ve huzur içerisinde yönetsinler" ifadelerini kullandı.

Anıtlı Köyü Muhtarı Habib Doğan da, "İki bin yıllık bir gelenektir bizim bu yörede yaşatılan Meryem Ana anma günü. Gördüğünüz gibi Mardin, Midyat ve çevre köylerinden katılımın yoğun olduğu, hatta yurtdışından yine Süryani insanlarımız, vatandaşlarımız katılıyorlar bu önemli güne. Çok coşkulu bir gündür. Aynı zamanda manevi olarak da insanlarımızın çok önem verdiği bir gün. Bugünü hep beraber bu şekilde coşkuyla, sevgiyle, kardeşçe burada kutluyoruz" dedi.

46 yıldır İsveç'te yaşayan Sülayman De basso ise, "46 sene oldu Avrupa'dayım, İsveç'teyim. Her sene bugün için geliyoruz buraya. Biz buranın yerlisiyiz, onun için her sene buraya geliyoruz" diye konuştu.