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Giriş Tarihi: 7.11.2023 12:32 Son Güncelleme: 7.11.2023 13:39

Susuzluğa dikkat çeken örnek farkındalık

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, susuzluğa dikkat çeken örnek bir farkındalık çalışması gerçekleştirdi. İzmit Yürüyüş yolunda gerçekleştirilen çalışmada, açık çeşmeyi fark ederek kapatan vatandaşlara, farkındalık sertifikası verildi.

ABBAS ÇAKAR
Susuzluğa dikkat çeken örnek farkındalık

Dünyada olduğu gibi, yurdumuzda da küresel ısınma ve iklim değişiklikleri son yıllarda etkisini daha da güçlü olarak hissettiriyor. Kasım ayına gelinmiş olmasına karşın, hala yurdumuzun büyük bir bölümünde ,mevsim normallerinde beklenen yağışlar gelmiş değil. Öte yandan normalin üstünde devam eden hava sıcaklıkları etkisini göstermeye devam ediyor. Kocaeli'de de sıcak havalar ve yağışların gelmemesi nedeniyle, Kentin su ihtiyacının büyük bir kısmını karşılayan Yuvacık Barajı'nda su seviyesi yüzde 31'lere kadar geriledi. Kocaeli Büyükşehir Belediyesi'de susuzluğa dikkat çekmek için örnek bir farkındalık çalışması yaptı.

BARDAK VE SERTİFİKA

Geçmiş yıllarda etkili sağanak ve kar yağışlarının yaşandığı Kasım ayına gelinmesine rağmen, hava sıcaklıkları mevsim normallerinin üzerinde seyrediyor. Kocaeli'nin büyük bir bölümünün su ihtiyacını karşılayan Yuvacık Barajı'nda ise su seviyesi düşmeye devam ediyor. Kocaeli Büyükşehir Belediyesi'de bu konuya dikkat çekmek için örnek bir farkındalık gerçekleştirdi. İzmit'te yürüyüş yolu üzerinde bir çeşmeyi açık bırakarak, sosyal deney yaptı. Açık çeşmeyi fark ederek kapatanlara bardak ve farkındalık sertifikası hediye edildi.

SOSYAL MEDYADAN PAYLAŞILDI

O farkındalık çalışmasına ait video, Kocaeli Büyükşehir Belediyesinin sosyal medya hesabından "Hatırlayalım! Su en büyük zenginliğimizdir" ifadesi ile paylaşıldı.

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Susuzluğa dikkat çeken örnek farkındalık
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