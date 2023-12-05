Susuzluk çıldırttı başkan sabotaja sarıldı

Aylardır kuraklığın yaşandığı Edirne'de 26 Kasım'da etkili olan yağışlı havanın ardından kentteki içme suyu şebekesinde sular, çamur renginde akmaya başladı. Belediye Başkanı Recep Gürkan, ekiplerle birlikte içme suyunun alındığı Kırklareli Kayalıköy Barajı'na gidip inceleme yaptı. Gürkan, burada yaptığı açıklamada, içme suyunun alındığı boruların bağlı olduğu kancalardan kasıtlı olarak koparıldığını belirterek, sabotaj iddiasında bulundu. Belediye, bunun üzerine Gürcistan'dan özel ekipler getirip, barajın dibine gömülen borular için çalışması başlattı. Kentte aynı süreçte bazı bölgelere de su verilemeyince bölge halkı tepki gösterdi.Kentte bazı kişiler ise bir süredir yaşanan su kesintisi nedeniyle, evlerindeki ihtiyaçlarını giderebilmek için sokaklardaki çeşmelerde ellerinde bidonlarla kuyruk oluşturdu. Barutluk Mahallesi'nde su kuyruğuna girenler, burada doldurdukları bidonları evlerine götürdü. Su için bekleyenlerden Hayati Toprak, "5 gündür sularımız yok. Damacanaya paramız yetmiyor. Belediyeyi aradım, aşağı bölgelere su geldiğini, yukarılarda henüz olmadığını, çözüleceğini söylediler. 5 gündür çözülemedi. Aşağı yukarı 1 saattir su kuyruğundaydım. Çoğu kişi bulaşıklarını yıkayabilmek için su alıyor buradan şu anda. 5 gündür ıslak mendil ve havluyla ya da damacana suyu ile ihtiyaçlarımızı gideriyoruz. Burada hijyen çok önemli, halkı düşünebilmek çok önemli" diye konuştu. Evinde 2 haftadır su olmadığını belirten Figen Toprak, "2 haftadan beri sularımız maalesef yok. Ne duş alabiliyoruz, ne tuvaletlerimiz temizlenebiliyor. Sağdan soldan sular alıp eve götürüyoruz. En kısa zamanda çözülmesini istiyoruz. Tüm ihtiyaçlarımızı hazır sularla karşılıyoruz şu anda. Bu şekilde devam ederse çok zorlanacağız. 2 haftadır banyo yapamıyorum. Devamlı ıslak mendiller kullanmak zorunda kalıyoruz. Belediyenin bir an önce çözüm bulmasını istiyorum" görüşünü dile getirdi. Evinde hastası olduğunu ve hijyene önem vermesi gerektiğini anlatan Hilal Tırnavalı da "Kardeşim evde ameliyatlı yatıyor. Hijyene çok önem vermemiz gerekiyor ama maalesef sular yok. En önemlisi tuvalet temizliği sıkıntılı. Bir insanın ihtiyacı olan su olmadan ne yapabiliriz. İhtiyaçlarımızı ya su satın alarak ya da böyle çeşmeden toplayarak karşılıyoruz" dedi.AK PARTİEdirne Milletvekili Fatma Aksal da duruma tepki gösterdi. Aksal, "Edirne'de günlerdir sular ya akmıyor veya çamur gibi akıyor. Belediye Başkanı Recep Gürkan konuya ilişkin sabotaj iddiasında bulunmuş, siyasi çaba uğruna Edirne halkının hayatıyla oynandığını iddia etmiş. Sayın Başkan; Edirne halkının hayatıyla oynayan biri varsa o da sensin. Tesisin emniyeti, koruması, bakım ve onarımı Edirne Belediyesinin sorumluluğunda. Velev ki sabotaj, ki bu konuda hiç bir delil yok, neden tesis i korumadınız? di ye sormazlar mı adama. Belediyenin kamera sistemi var. "Elektrik kesintisi nedeniyle kamera görüntülerine ulaşılamıyor" açıklamanız özrü kabahatinden büyük dedirtiyor. Laf üretmeyi bırakın. Vatandaş bir an önce sağlıklı su bekliyor. Sizin sorumsuzluğunuz şehirde salgın hastalıklara sebep olacak" dedi.