Süt Kardeşler filmi ne zaman ve nerede çekildi? Süt Kardeşler filmi konusu ve oyuncuları

SÜT KARDEŞLER FİLMİ NE ZAMAN VE NEREDE ÇEKİLDİ?

Hüseyin Rahmi Gürpınar'ın Gülyabani kitabından sinemaya uyarlanan Süt Kardeşler filmi, 1976 yılı yapımı bir Türk filmidir. İçinde barındırdığı kült anlarıyla Türk sineması üzerinde en çok iz bırakan eserlerden bir tanesi olan filmin çekimleri, İstanbul Yeşilköy'deki Simenoğlu Köşkünde gerçekleştirilmiştir. 979 yılına kadar sinemaya hizmet eden bu köşk, hala varlığını sürdürmektedir.

Ali Şen'in canlandırdığı Kerami Bey ve ailesinin yaşadığı köşk sahneleri için ise Sarıyer'in Yeniköy semtindeki Said Halim Paşa Yalısı kullanılmıştır.