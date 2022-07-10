Süt Kardeşler filmi ne zaman ve nerede çekildi? Süt Kardeşler filmi konusu ve oyuncuları

Türk sinemasının efsane filmleri arasında yer alan Süt Kardeşler filmi, bu akşam saat 20.00'da Show TV ekranlarında izleyicilerle buluşacak. Yönetmen koltuğunda Ertem Eğilmez'in oturduğu Süt Kardeşler filmi, yıllardır aynı keyifle izleniyor. Gulyabani karakteriyle akıllara kazınan filmi yayın akışında gören seyirciler, ''Süt Kardeşler filmi kaç yılında ve nerede çekildi?'' sorusuna yanıt arıyor. Aynı zamanda Süt Kardeşler konusu ve yuncuları da merak ediliyor. İşte film hakkında merak edilenler!
SÜT KARDEŞLER FİLMİ NE ZAMAN VE NEREDE ÇEKİLDİ?
Hüseyin Rahmi Gürpınar'ın Gülyabani kitabından sinemaya uyarlanan Süt Kardeşler filmi, 1976 yılı yapımı bir Türk filmidir. İçinde barındırdığı kült anlarıyla Türk sineması üzerinde en çok iz bırakan eserlerden bir tanesi olan filmin çekimleri, İstanbul Yeşilköy'deki Simenoğlu Köşkünde gerçekleştirilmiştir. 979 yılına kadar sinemaya hizmet eden bu köşk, hala varlığını sürdürmektedir.
Ali Şen'in canlandırdığı Kerami Bey ve ailesinin yaşadığı köşk sahneleri için ise Sarıyer'in Yeniköy semtindeki Said Halim Paşa Yalısı kullanılmıştır.
SÜT KARDEŞLER FİLMİ KONUSU
Komedi tründeki filmde, Osmanlı zamanında bahriye eri olan Ramazan ve Şaban'ın maceraları anlatılır.
Şaban bir gün sütannesi Melek'ten kendisini İstanbul'a davet eden bir mektup alır. Melek, konağa gelen Ramazan'ı sütoğlu Şaban zanneder. Ağabeyi Hüsamettin'den çekinen Melek, Ramazan'ın damadı olduğunu söyler.
Evdeki yanlış anlaşılmalar devam ederken, ev halkı geceleri Gulyabani görmeye başlar. Gulyabani korkusuyla ev halkı daha da yakınlaşır. Tam da bu sırada gerçek damat çıkagelir.
SÜT KARDEŞLER OYUNCULARI