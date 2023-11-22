Suya yüzde 48 zam teklifi

İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB), bugün yapılacak İstanbul Su ve Kanalizasyon İdaresi (İSKİ) Genel Kurulu'nda, suya yüzde 48 zam yapılması teklifinde bulundu. İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun onayıyla İBB Meclisi'ne İSKİ su satış ve kullanılmış suların uzaklaştırılması bedeli tarife teklifleri, 2024 yılı analitik bütçe tasarısı, 2024 yılı yatırım programı ve 2024 yılı performans programı maddelerini içeren yazı gönderildi. İBB Meclisi tarafından alınan zamlı tarife teklifi, incelenmek üzere Tarife Komisyonu'na sevk edildi. Teklifte, yüzde 48 zam yapılarak konutta 0-15 metreküp arasında 1. kademede 20,62 lira olan mevcut fiyatın 30,54 lira, 2. kademede 30 metreküpe kadar 29,68 lira olan fiyatın 43,95 lira, 3. kademede 31 ve üzeri metreküpe kadar 40,42 lira olan fiyatın da 59,85 lira olması önerildi. Teklifte iş yerinde ise 0-40 metreküp arası 1. kademede 54,03 lira olan fiyatın 79,98 lira, 41 metreküp üstü 2. kademede 62,50 lira olan fiyatın da 92,52 liraya çıkarılması önerildi.Söz konusu teklifte, uygulanacak zamlı tarifenin, onaylandığı tarihte yürürlüğe girmesi ve Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) tarafından her ay açıklanan Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE) oranına göre tarifenin aylık olarak güncellenmesi istendi. İBB Meclisi'nde, İSKİ Genel Kurulu, yarın Saraçhane'deki belediye binasının meclis salonunda yapılacak.İstanbul'da etkili olan yağışlar barajlardaki doluluk oranlarını artırdı. İSKİ verilerine göre, 11 Kasım Cumartesi günü yüzde 16.18 olarak ölçülen barajlarıaki doluluk oranı 21 Kasım Salı günü itibariyle yüzde 23.08 olarak ölçüldü. Yağışlarla Ömerli barajı yüzde 45.38, Elmalı barajı yüzde 43.88, Darlık barajı yüzde 37.2, Alibey barajı yüzde 24.03 ve Istrancalar yüzde 22.35 seviyelerinde doluluğa erişti. Diğer barajların doluluk oranı ise şöyle: Terkos: 11.41, Sazlıdere: 7.81, Büyükçekmece: 7.66, Kazandere: 6.16, Papuçdere: 3.25. Kurak geçen yaz mevsiminin ardından İstanbul'a su sağlayan barajların doluluk oranı yüzde 15 seviyelerine kadar gerilemişti.İSTANBUL Büyükşehir Belediyesi (İBB) Meclisi, İstanbul Elektrik Tramvay ve Tünel İşletmeleri (İETT) Genel Müdürlüğü'nün 2024 yılı mali bütçesini 29 milyar 400 milyon lira olarak onayladı. Meclis üyelerine sunum yapan İETT Genel Müdürü İrfan Demet, 2024 yılı gelir bütçesinin ise 20 milyar 400 milyon TL olduğunu açıkladı. Mecliste, 8 belediyenin 2024 yılı mali bütçesi de ele alındı. Her ilçe için ayrı ayrı sunulan teklifler mecliste, oy birliğiyle kabul edildi. İlçe belediyelerinden en yüksek bütçe 3 milyar 991 milyon ile Beşiktaş Belediyesi'nin olurken, en düşük bütçe ise 1 milyar 162 milyon 860 bin ile Çatalca Belediyesi'nin oldu.