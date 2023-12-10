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Giriş Tarihi: 10.12.2023 18:01 Son Güncelleme: 10.12.2023 18:03

Suyun üstünde hareketsiz halde bulunan kişi kalp masajı hayata döndürdü

Antalya’da 40 metrelik falez kayalıklarından düştüğü tahmin edilen ve deniz üzerinde hareketsiz bir şekilde bulunan Muhittin Demir (38) polis ve sağlık ekiplerinin kalp masajı ile hayatta döndürüldü.

Erdoğan ÖZTÜRK Erdoğan ÖZTÜRK
Suyun üstünde hareketsiz halde bulunan kişi kalp masajı hayata döndürdü

Olay, saat saat 15.30 sıralarında Muratpaşa ilçesi Fener Mahallesi Lara Caddesi falezlerin denizle buluştuğu noktada meydana geldi. Su üzerinde hareketsiz biri olduğunu gören vatandaşlar durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. İhbarın ardından bölgeye giden botla giden deniz polisi, hareketsiz haldeki şahsı bota alarak Yat Limanı'na getirdi.

30 DAKİKA MASAJ YAPTILAR

Polis ekipleri şahsı hayatta tutmak için önce bot üzerinde ardından karada sağlık ekipleri ile birlikte sıra ile uzun süre kalp masajı yaptı. Yapılan incelemede şahsın isminin Muhitin Demir olduğu öğrenildi. Bottan karaya çıkarılan Demir, sedyeye alınarak ambulansa taşındı. Demir'in üzerinde bulunan mont sayesinde su üzerinde kaldığı öğrenildi. Yat Limanı'nda yapılan ilk müdahalelerin ardından talihsiz adam Eğitim Araştırma Hastanesine kaldırıldı. Doktorlar Demir'in sağlık durumunun kritik olduğunu kaydetti.

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Suyun üstünde hareketsiz halde bulunan kişi kalp masajı hayata döndürdü
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