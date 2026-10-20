Suzan Elik davası Ocak’a ertelendi

Olay 30 Eylül'de İstanbul Çekmeköy Soğukpınar Mahallesi'nde meydana geldi. Boşanma aşamasında olduğu kocası Yunus Elik tarafından başından tabancayla vurulan 3 çocuk annesi Suzan Elik vücuduna 3 kurşun isabet eden ve omurilik hasarı oluşan Elik, kaldırıldığı hastanede 16 Ekim 2025'te hayatını kaybetti. Hazırlanan İddianamede, Suzan Elik'in başka biriyle ilişkisi olduğu iddiası üzerine Yunus Elik ve ailesi bir araya gelerek cinayet planı yaptı. Aile üyelerinin fikir ve eylem birliği içinde hareket ederek cinayeti Yunus Elik'in işlemesini kararlaştırdığı öne sürüldü. Olay günü kendi telefon hattını kapatan Yunus Elik'in, babasının üzerine kayıtlı hattan eşini defalarca arayıp mesaj atarak evden çıkmasını sağladığı belirtildi. Kiraladığı araçla eşini takip eden Yunus Elik'in, Soğukpınar Mahallesi'nde araçtan inerek Suzan Elik'e peş peşe ateş açtığı kaydedildi. Olayın ardından kiralık aracı Ümraniye Çakmak Metro İstasyonu önüne bırakarak kaçan Yunus Elik hakkında kırmızı bültenle arama kararı çıkarıldı.

'BERAATİMİ VE TAHLİYEMİ İSTİYORUM'

Anadolu 27'nci Ağır Ceza Mahkemesi'nde 2. Celsesi görülen duruşmada, tutuklu sanıklar Yavuz Elik ve İdris Elik, tutuksuz sanık Feriha Elik ve taraf avukatları hazır bulundu. Tutuklu sanık İdris Elik, "Ben suçsuzum, beraatimi ve tahliyemi istiyorum" dedi. Tutuklu sanık Yavuz Elik, "Önceki ifadelerimi tekrar ederim. Tahliyemi ve beraatimi istiyorum" diye konuştu. Tutuksuz sanık Feriha Elik ise, "Benim olaylarla hiçbir alakam yok. Yaşananlardan dolayı mağdurum. Beraatimi istiyorum" ifadelerini kullandı.

'YUNUS'UN ANNESİ VE BABASI EVE GELDİ'

Suzan Elik ve Yunus Elik'in oturduğu evin sahibi tanık Sabahattin S., "Suzan Hanım'la herhangi bir diyaloğum olmamıştır. Kendisine de herhangi bir telkinde bulunmadım. Yaşanan olaydan bir süre sonra Yunus'un babasıyla annesi geldi. Yunusun eve gelip gelmediklerini sordular. Ben de görmedim dedim" ifadelerini kullandı.

DURUŞMA ERTELENDİ

Mahkeme heyeti, tutuklu sanıkların tutukluluk hallerinin devamına karar vererek duruşmayı 21 Ocak Perşembe günü saat 14.00'e erteledi.