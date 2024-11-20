Tabancasını temizleyen polis 8 yaşındaki çocuğu vurdu

Tabanca sesiyle ne olduğunu anlamaya çalışan çevredeki vatandaşlar çocuğun yere düştüğünü fark edince durumu hemen 112 Acil Çağrı Merkezine bildirdi. İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Kısa sürede olay yerine gelen 112 Acil Yardım ekipleri ağır yaralanan çocuğa ilk müdahaleyi olay yerinde yaptıktan sonra ambulansla Aksaray Eğitim ve Araştırma Hastanesi Acil Servisine kaldırdı. Burada tedavi altına alınan çocuğun sağlık durumunun ciddiyetini koruduğu öğrenilirken polis memuru polis ekiplerince gözaltına alındı.

İl Emniyet Müdürlüğünün inceleme yaptığı olayla ilgili Aksaray Cumhuriyet Başsavcılığı tahkikat başlattı.