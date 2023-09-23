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Giriş Tarihi: 23.9.2023 17:02 Son Güncelleme: 23.9.2023 17:06

Taciz için saldırdı… Polis hemen yakaladı…

İstanbul’da takip ettiği kadını taciz etmeye çalışan saldırgan yakalandı.

Emir SOMER Emir SOMER
Taciz için saldırdı… Polis hemen yakaladı…

İstanbul Emniyeti'ni harekete geçiren olay 20 Eylül Çarşamba sabahı saat 09.00 sıralarında Şişli İlçesi Paşa Mahallesi'nde meydana geldi. İddialara ve polisin tespitlerine göre; E.Y.D. adlı kadın, kızını Gündüz Bakım Evi'ne bıraktı ve evine doğru yürümeye başladı. Onu takip eden bir kişi, oturduğu apartmanın kapısından içeriye giren ve dairesinin kapısını anahtarla açmaya çalışan E.Y.D.'ye saldırdı. E.Y.D., kendisini tutmaya çalışan saldırganın eline vurunca saldırgan kaçtı. E.Y.D. hemen şikayetçi oldu.

Kamera görüntülerini detaylı bir şekilde incelemeye alan İstanbul Emniyeti; kısa boylu, esmer, saçları tas kesimli, 20-25 yaşlarında, üzerinde yakalı tişört ve dar pantolon olduğu belirlenen saldırganın kimlik bilgilerini ve ikamet adresini tespit etti. Ö.S. adlı saldırgan, aynı gün saat 22.00 sıralarında Şişli İlçesi'ne bağlı olan Feriköy Mahallesi'nde yakalanarak gözaltına alındı. Ö.S. isimli saldırgan "Cinsel Saldırıya Teşebbüs" ve "Israrlı Takip" suçlarından adliyeye sevk edildi.

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Taciz için saldırdı… Polis hemen yakaladı…
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