Tacizci baba cezaevinde canına kıydı

Tekirdağ'ın Çerkezköy ilçesinde, 9 aylık bebeğine istismarda bulunduğu iddiasıyla tutuklanan G. Ş. önceki gün tutuklandığı cezaevinde canına kıydı. G. Ş.'nin bir mektup bıraktıktan sonra, tuvalette kendisini çarşafla astığı öğrenilirken, iğrenç olayın detayları da ortaya çıktı. Veliköy Mahallesi'nde yaşayan ve daha önce evlenip ayrılan 38 yaşındaki G. Ş., iki yıl önce, yine kendisi gibi evlenip ayrılan F.G. ile dini nikâhla evlendi. Çiftin bu evliliklerinden, 9 ay önce bir erkek bebek dünyaya geldi. 2004'te Popstar yarışmasına katılıp 47. olan ve 2016'da da "O Ses Türkiye" yarışmasına katılan ve işsiz olan F. G., bebeğine cinsel istismarda bulunmaya başladı. Görüntüleri anne WhatsApp profiline yükledi. Sivas'ta yaşayan bir arkadaşı, görüntüleri fark edince jandarmaya bildirdi. Savcılığın başlattığı soruşturma kapsamında aileye operasyon yapıldı. Devlet korumasına alınan beleğin bağlık durumunun ise iyi olduğu öğrenildi. G. Ş.'nin ailesinin cenazeyi kabul etmediği öğrenildi.