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Giriş Tarihi: 9.3.2024 10:21 Son Güncelleme: 9.3.2024 10:31

TADD Ramazan bereketini Afrika’ya taşıyor

Tüm Afrika’nın Dostları Derneği; Ramazan ayı boyunca Afrika’nın ihtiyaç sahibi bölgelerinde yoksulların yüzünü güldürmeye devam edecek.

HANİFE AKLİMAN HANİFE AKLİMAN
TADD Ramazan bereketini Afrika’ya taşıyor

TADD Başkanı Dr. Bilgehan Güntekin, "Bu Ramazanı da, kardeşinin sofrasında" diyerek bağışseverlerin desteğiyle Afrika'daki ihtiyaç sahibi ailelerin yanında olacaklarını söyledi. Güntekin, "TADD olarak her sene olduğu gibi bu sene de Afrika'da Ramazan faaliyetlerimizi sürdüreceğiz.

Özellikle açlığın pençesinde olan yüzlerce insana yardım ulaştırmak için seferberlik içerisindeyiz. İftar sofraları kurarak ve yardım kolileri götürerek yolumuzu bekleyen ailelerin yüzünü güldüreceğiz" dedi.

Güntekin, bir ailenin bir aylık temel gıda ihtiyacını karşılamak amacıyla hazırlanan gıda kolilerini 600 lira, ifrat bedelinin ise 60 lira karşılığında "www.tadd.org.tr" internet sitesinden bağış yapılabileceğini bildirdi.

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TADD Ramazan bereketini Afrika’ya taşıyor
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