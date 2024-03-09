TADD Ramazan bereketini Afrika’ya taşıyor

TADD Başkanı Dr. Bilgehan Güntekin, "Bu Ramazanı da, kardeşinin sofrasında" diyerek bağışseverlerin desteğiyle Afrika'daki ihtiyaç sahibi ailelerin yanında olacaklarını söyledi. Güntekin, "TADD olarak her sene olduğu gibi bu sene de Afrika'da Ramazan faaliyetlerimizi sürdüreceğiz.

Özellikle açlığın pençesinde olan yüzlerce insana yardım ulaştırmak için seferberlik içerisindeyiz. İftar sofraları kurarak ve yardım kolileri götürerek yolumuzu bekleyen ailelerin yüzünü güldüreceğiz" dedi.

Güntekin, bir ailenin bir aylık temel gıda ihtiyacını karşılamak amacıyla hazırlanan gıda kolilerini 600 lira, ifrat bedelinin ise 60 lira karşılığında "www.tadd.org.tr" internet sitesinden bağış yapılabileceğini bildirdi.