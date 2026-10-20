Tadilat anlaşmazlığı cam şişeli dehşete dönüştü! İşkence edip kameraya aldılar: ATK raporu alınacak

Ankara'nın Keçiören ve Çubuk ilçelerinde geçtiğimiz Nisan ayında meydana gelen vahşet zinciri, yargıya taşındı. Nisan ayında Keçiören'de yaşayan H.Ö., evindeki banyo sızıntısı için tesisatçı akrabası Osman E. ile anlaştı. Ancak yapılan tadilata rağmen sızıntının sürmesi üzerine taraflar arasında tartışma çıktı. Tesisatçının damadı Mustafa K., sorunu görüşme bahanesiyle H.Ö.'nün oğlu Mehmet Öztürk'ü 'mangal yakacağız' diyerek, Çubuk'taki bir eve davet etti.

EVE KAPATIP CAM ŞİŞİYLE YÜZÜNÜ PARÇALADILAR

Nisan ayında gerçekleşen buluşmada Mustafa K., Furkan U., Abdus Samed E. ve Berat A., Öztürk ile tartışmaya başladı. Kısa sürede işkenceye dönüşen olayda 4 sanık, Mehmet Öztürk'ü acımasızca darbederken o anları cep telefonuyla kayda aldı. İddianamede, sanık Mustafa K.'nin hukuken "silah" sayılan cam şişeyle Öztürk'ün yüzüne vurarak yüz kemiklerinde kırıklar oluşturduğu, Berat A.'nın darp anlarını kaydetip hakaretler yağdırdığı, Abdus Samed E.'nin ise mağduru araç içinde de darbetmeye devam ettiği kaydedildi.

DURUŞMADA YENİ KARAR: ADLİ KONTROLLER KALDIRILDI

Ankara 52. Asliye Ceza Mahkemesi'nde devam eden davanın son duruşmasında heyet kritik kararlara imza attı. Mahkeme, Mehmet Öztürk'ün yüzündeki ağır hasarın kalıcı iz (sabit eser) niteliğinde olup olmadığının belirlenmesi amacıyla Adli Tıp Kurumu'ndan rapor alınmasını kararlaştırdı. Ayrıca sanıklardan Mustafa K. ve Abdus Samed E. hakkındaki adli kontrol tedbirlerinin kaldırılmasına hükmedildi.

TOPLAM 22 YILA KADAR HAPİS İSTEMİ

Mustafa K.: "Tehdit", "Kasten Yaralama", "Kişiyi Hürriyetinden Yoksun Kılma" ve "Özel Hayatın Gizliliğini İhlal" suçlarından 22 yıl 3 aya kadar, Berat A.: 20 yıla kadar, Furkan U. ve Abdus Samed E.: 16 yıl 3'er aya kadar hapis cezası istemiyle yargılanıyor. Dava, Adli Tıp Kurumu'ndan gelecek raporun beklenmesi için ertelendi.