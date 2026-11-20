Türkiye dışında ilk kez Suudi Arabistan'da düzenlenen Etnospor Kültür Festivali başladı.
"Dünyanın Gelenekleri Riyad'da" mottosuyla düzenlenen festival, dünyanın farklı bölgelerine ait geleneksel sporları, oyunları ve kültürel değerleri bir araya getiriyor. Organizasyonun dün gerçekleştirilen açılış törenine Türkiye'nin Riyad Büyükelçisi Emrullah İşler, Dünya Etnospor Birliği Başkanı Necmeddin Bilal Erdoğan, Suudi Kraliyet Divanı Danışmanı ve Suudi Arabistan Genel Eğlence Kurumu Başkanı Turki Al-Sheikh, Dünya Etnospor Birliği Yönetim Kurulu üyeleri ile Dünya Etnospor Birliği üyesi federasyonların başkanları katıldı. Dünya Etnospor Birliği Başkanı Necmeddin Bilal Erdoğan ve Suudi Kraliyet Divanı Danışmanı ve Suudi Arabistan Genel Eğlence Kurumu Başkanı Turki Al-Sheikh programın açılış konuşmalarını yaptı.
"Riyadh Season" kapsamında Yeni Murabba bölgesinde düzenlenen ve 28 Kasım'a kadar sürecek etkinliğin açılış töreninde, katılımcı ülkelerin bayrakları sporcular ve takımlar eşliğinde arenaya geldi.
Dünya Etnospor Birliği tarafından organize edilen festivalin töreninde çeşitli konserlerin yanı sıra Mehteran ekibi sahne alarak müzik performansları sergiledi.
Program kapsamında ayrıca atlı okçuluk, dövüş sanatları ve binicilik akrobasi gösterileri gerçekleştirilirken açılış töreni, gösterilerin ardından sona erdi.
"RİYADH SEASON"
"Riyadh Season", Suudi Arabistan'ın 2030 Vizyonu kapsamında başkent Riyad'ı uluslararası bir turizm ve eğlence merkezine dönüştürmek amacıyla düzenlenen büyük çaplı bir etkinlik organizasyonu olarak öne çıkıyor.
Her yıl çok sayıda yerli ve yabancı ziyaretçiyi ağırlayan organizasyon kapsamında uluslararası spor müsabakaları, konserler, kültür ve sanat etkinlikleri, gastronomi festivalleri ve çeşitli eğlence programları gerçekleştiriliyor.
"Riyadh Season" kapsamında bu yıl düzenlenecek Etnospor Kültür Festivali de dünyanın farklı coğrafyalarından geleneksel sporları, oyunları ve kültürel değerleri Suudi Arabistan'da buluşturacak.
Suudi Arabistan'ın başkenti Riyad'da düzenlenen Etnospor Kültür Festivali'nin açılış programının ardından basın mensuplarının sorularını yanıtlayan Necmeddin Bilal Erdoğan, farklı kültürlere saygı duymanın önemine inandıklarını, çünkü kültürün bir renk gibi olduğunu belirtti.
Erdoğan, "Defalarca söylediğim gibi mavinin yeşilden daha güzel ya da daha üstün olduğunu savunamazsınız, çünkü farklı bir kültür sadece farklıdır ve hepsi değerlidir. Bir renk aniden ortadan kalksaydı hepimiz üzülürdük, artık o rengi göremezdik. İşte tam olarak böyle ve buna inanmanın dünyadaki barışa giden ilk adım olduğunu düşünüyorum." ifadelerini kullandı.
Dünyanın her köşesinde bu kadar çok savaş yaşanmasının sebebinin kültürlere saygı duyulmaması olduğunu vurgulayan Erdoğan, "İnsanlar her zaman kendilerini üstün görmeye çalışıyor. Bazı topluluklar, bazı kültürler, diğerlerinden üstün olduklarına, kesinlikle daha üstün olduklarına inanıyor. Bu iyi bir fikir değil, barışçıl bir dünya için iyi bir başlangıç değil. Burada tüm geleneksel sporların sergilendiğini görüyoruz, izlemesi eğlenceli, farklı sporlara katılmak sağlıklı. Birçok toplumda, hatta pek çoğunda neredeyse yarısına yakınının hiçbir sporla uğraşmadığını biliyoruz. Örneğin geleneksel okçuluk, kendinizi geliştirmeniz ve başkalarıyla rekabetçi bir şekilde spor yapmanız için aktif olabileceğiniz yeni bir alan sunuyor. Suudi Arabistan'da atlı sporların çok popüler olduğunu biliyorum. Atlı sporları izlemek de çok keyifli." şeklinde konuştu.
CRİSTİANO RONALDO İLE GÖRÜŞMESİ
Suudi Arabistan'ın Al Nassr Kulübüne yaptığı ziyaretle ilgili konuşan Erdoğan, dünyaca ünlü Portekizli yıldız futbolcu Cristiano Ronaldo'yla görüşmesinden de bahsetti. Yapılan ziyaretin Al Nassr Kulübünün daveti üzerine gerçekleştirildiğini aktaran Erdoğan, şunları kaydetti:
"Riyad'a gelmişken Al Nassr Kulübü davet etti. Antrenmanlarından önce çocuklarla Ronaldo'yu ziyaret etmiş olduk. Futbolun, hatta sporun dünyada gelmiş geçmiş en güçlü isimlerinden biri. Bir selam vermiş olduk, Türkiye'den selam getirmiş olduk. O da güzel bir enstantane oldu."
TAHA AKGÜL'DEN ÖVGÜ
Türkiye Güreş Federasyonu Başkanı Taha Akgül, Etnospor Kültür Festivali'nin olimpiyat ruhunu yansıttığını belirterek, organizasyonun uluslararası bir nitelik kazanmasından gurur duyduğunu söyledi. Suudi Arabistan'ın başkenti Riyad'da düzenlenen Etnospor Kültür Festivali'ne katılan Akgül, AA muhabirine açıklamalarda bulundu. Akgül, Etnospor Kültür Festivali'nin her yıl büyüyerek geliştiğini aktararak, geçen yıldan bu yana organizasyonun önemli ölçüde ilerleme kaydettiğini dile getirdi.
Festivalin dünyada yapılan sayılı spor ve kültür organizasyonu olduğunu vurgulayan Akgül, "Olimpiyatlar, dünyanın en çok izlenen organizasyonu ve bütün kültürlerin aynı anda birleştiği, din, dil, ırk ayrımının olmadığı bir organizasyon. Bu festival, özellikle kültürel kaynaşma açısından büyük değer taşıyor. Burada olimpiyat ruhunu ve kültürünü hissettik." ifadelerini kullandı.
Akgül, festivalin farklı kültür, din, dil ve ırklardan insanları bir araya getirerek kendi sporlarını tanıtmalarına imkan sağlamasının önemine dikkati çekti.
Etnospor Kültür Festivali'nin yurt dışında ilk defa Riyad'da düzenlenmesinin iki ülke arasındaki ilişkilere önemli katkıda bulunacağının altını çizen Akgül, "Ben iki devletin de bir araya gelmesi anlamında, birbirlerine destek vermesi anlamındaki Pakistan, Suudi Arabistan, biliyorsunuz Türkiye bir ittifak da imzaladı. Bu anlamda spor da bir elçi konumunda; biz de burada birer elçiyiz. Aslında spor diplomasisinin gücünü biz böyle etkinliklerde görüyoruz. Ben bu anlamda çok değerli olduğunu düşünüyorum." şeklinde konuştu.
GÜREŞ FEDERASYONU, FESTİVALE ANTRENÖR VE SPORCULARIYLA DESTEK VERDİ
Taha Akgül, Etnospor Kültür Festivali'ne antrenör ve sporcularıyla katıldıklarını dile getirdi.
Güreş Federasyonu olarak ilk kez geçen sene Etnospor etkinliğinde yer aldıklarını belirten Akgül, "Bu sene de ilk kez uluslararası arenada bu etkinlik yapılıyor ve şu anda Riyad'dayız. Güreş Federasyonu olarak buraya hem minder kurulumu yaptık hem de 10 tane sporcu ve 2 tane antrenörümüzle katılım sağladık; destek vermeye geldik." dedi.
Festival kapsamında güreşin Suudi Arabistan halkına tanıtılmasından mutluluk duyduğunu anlatan Akgül, şöyle devam etti:
"Olimpik güreş, modern olimpiyatların en eski branşlarından, en geleneksel branşlarından bir tanesi ki dünyada uluslararası anlamda da çok geçerliliği olan bir branş. Biz federasyon olarak hem kendi güreşimizi hem de Etnospor'daki kültürü buraya gelen misafirlere tanıtma anlamında Suudi Arabistan'da bir köprü görevi görüyoruz. Çünkü kazandığımız başarılardan dolayı dünya güreşinde sağ olsunlar bir söz sahipliğimiz var. Bunu da kullanmak adına, Etnospor'a katkı sağlama adına biz de buraya destek vermeye geldik."
Taha Akgül, kendilerini organizasyona davet eden Dünya Etnospor Birliği Başkanı Necmeddin Bilal Erdoğan ve Suudi Kraliyet Divanı Danışmanı ve Suudi Arabistan Genel Eğlence Kurumu Başkanı Turki Al-Sheikh'e teşekkür etti.