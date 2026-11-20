Suudi Arabistan'ın başkenti Riyad'da düzenlenen Etnospor Kültür Festivali'nin açılış programının ardından basın mensuplarının sorularını yanıtlayan Necmeddin Bilal Erdoğan, farklı kültürlere saygı duymanın önemine inandıklarını, çünkü kültürün bir renk gibi olduğunu belirtti.

Erdoğan, "Defalarca söylediğim gibi mavinin yeşilden daha güzel ya da daha üstün olduğunu savunamazsınız, çünkü farklı bir kültür sadece farklıdır ve hepsi değerlidir. Bir renk aniden ortadan kalksaydı hepimiz üzülürdük, artık o rengi göremezdik. İşte tam olarak böyle ve buna inanmanın dünyadaki barışa giden ilk adım olduğunu düşünüyorum." ifadelerini kullandı.

Dünyanın her köşesinde bu kadar çok savaş yaşanmasının sebebinin kültürlere saygı duyulmaması olduğunu vurgulayan Erdoğan, "İnsanlar her zaman kendilerini üstün görmeye çalışıyor. Bazı topluluklar, bazı kültürler, diğerlerinden üstün olduklarına, kesinlikle daha üstün olduklarına inanıyor. Bu iyi bir fikir değil, barışçıl bir dünya için iyi bir başlangıç değil. Burada tüm geleneksel sporların sergilendiğini görüyoruz, izlemesi eğlenceli, farklı sporlara katılmak sağlıklı. Birçok toplumda, hatta pek çoğunda neredeyse yarısına yakınının hiçbir sporla uğraşmadığını biliyoruz. Örneğin geleneksel okçuluk, kendinizi geliştirmeniz ve başkalarıyla rekabetçi bir şekilde spor yapmanız için aktif olabileceğiniz yeni bir alan sunuyor. Suudi Arabistan'da atlı sporların çok popüler olduğunu biliyorum. Atlı sporları izlemek de çok keyifli." şeklinde konuştu.