Tahran-İstanbul seferini yapan uçak Tebriz’e acil indi!

Fars Haber Ajansı'na konuşan Tebriz Uluslararası Havalimanı Halkla İlişkiler Müdürü Hadi Necati konuya ilişkin bilgi verdi. Necati, İmam Humeyni Uluslararası Havalimanı'ndan İstanbul'a gitmek üzere havalanan İran Airtour Havayollarının 9700 sefer sayılı uçağının teknik arıza nedeniyle yerel saatle 18.00'de Tebriz Uluslararası Havalimanı'na acil iniş yaptığını belirtti. Uçaktaki 116 yolcunun sağlık durumunun iyi olduğunu dile getiren İranlı yetkili, uçaktaki teknik arızanın giderilmesi veya yolcular için alternatif bir uçuş sağlanması amacıyla çalışmaların sürdüğünü kaydetti.

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