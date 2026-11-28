Tahta kaşıklar sık sık suya ve deterjana maruz kaldığında zamanla doğal nemini kaybedebiliyor. Ahşabın kuruması ise yüzeyde pürüzlenme, çatlama ve kıymıklanma gibi sorunlara yol açabiliyor.
Bu nedenle ahşap mutfak gereçlerinin belirli aralıklarla gıda temasına uygun bir yağla bakımının yapılması öneriliyor. Uzmanların önerdiği yöntemlerden biri, gıda temasına uygun mineral yağ kullanılması. Temizlenip tamamen kurutulan kaşığın yüzeyine az miktarda yağ sürülüyor ve ahşabın yağı emmesi bekleniyor. Ardından fazla yağ temiz bir bezle siliniyor.
Tahta kaşık bakımında en çok merak edilen konulardan biri de zeytinyağı kullanılıp kullanılamayacağı. Ancak uzmanlar, yemeklik yağların ahşap yüzeyde zamanla bozulabileceğini, yapışkan bir tabaka ve istenmeyen koku oluşturabileceğini belirtiyor.
Bu nedenle gıda temasına uygun mineral yağ tercih edilmesi daha doğru. Kaşığın üzerine ince bir tabaka halinde uygulanan yağın tamamen emilmesi beklenmeli. Bakım işlemi, ahşap yüzey kuruduğunda veya matlaşmaya başladığında tekrarlanabilir.
Tahta kaşıkların kullanım ömrünü kısaltan en önemli alışkanlıklardan biri yanlış yıkama. Ahşabın uzun süre suyun içinde kalması, şişmesine ve kururken çatlamasına neden olabiliyor.
Dikkat edilmesi gerekenler şöyle:
Bulaşık makinesine koymayın: Yüksek sıcaklık ve uzun yıkama süresi ahşaba zarar verebilir.
Suda bekletmeyin: Kaşıkları yemek sonrasında su dolu kabın içinde bırakmayın.
Hemen kurulayın: Yıkadıktan sonra temiz bir bezle nemini alın.
Hava almasını sağlayın: Kaşıkları nemli ve kapalı çekmecelerde saklamayın.
Sert teller kullanmayın: Ahşabın yüzeyini aşındırabilecek temizlik malzemelerinden uzak durun.
Tahta kaşıklarda oluşan her renk değişimi kullanımın sona erdiği anlamına gelmiyor. Ancak derin çatlaklar, kıymıklanma ve geçmeyen kötü kokular varsa kaşığın değiştirilmesi gerekiyor.
Çünkü çatlakların arasına yemek kalıntıları yerleşebiliyor ve bu bölgelerin yeterince temizlenmesi zorlaşıyor. Yağ bakımı ahşabın kurumasını önlemeye yardımcı olsa da derin çatlakları onaramıyor.
Kısacası: Tahta kaşıkların ömrünü uzatmak için pahalı temizlik ürünlerine ihtiyaç yok. Doğru elde yıkama, hızlı kurutma ve gerektiğinde gıda temasına uygun yağla bakım yapmak, mutfaktaki ahşap gereçlerin daha uzun süre kullanılmasına yardımcı oluyor.