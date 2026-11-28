Bu nedenle ahşap mutfak gereçlerinin belirli aralıklarla gıda temasına uygun bir yağla bakımının yapılması öneriliyor. Uzmanların önerdiği yöntemlerden biri, gıda temasına uygun mineral yağ kullanılması. Temizlenip tamamen kurutulan kaşığın yüzeyine az miktarda yağ sürülüyor ve ahşabın yağı emmesi bekleniyor. Ardından fazla yağ temiz bir bezle siliniyor.