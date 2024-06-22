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Giriş Tarihi: 22.6.2024

Takı yerine çifte koyun hediye edildi

Takı yerine çifte koyun hediye edildi
Zonguldak'ın Devrek ilçesinde evlenen çifte, takı yerine düğün hediyesi olarak koyun verildi. Hayvancılıkla uğraşan Kayhan ile ev hanımı Rabia Ayvacı çifti, ilçede bir düğün salonunda düzenlenen törenle hayatlarını birleştirdi.



Düğüne katılan davetlilerden damadın arkadaşı, çifte koyun hediye etti. Hediye karşısında şaşıran çift, bir süre koyunu sevdi. Düğün için alışılmışın dışında olan hediye karşısında şaşkınlıklarını gizleyemeyen davetliler de fotoğraf çekti. O anlar cep telefonu kamerasıyla kaydedildi.
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Takı yerine çifte koyun hediye edildi
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