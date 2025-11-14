Takıntı haline getirdiği genç kızı katletmişti: O cani hakkında karar verildi!

1 SAAT 40 DAKİKA BOYUNCA KEŞİF VE PUSU BEKLEMİŞ

Mütalaaya göre sanık, Esen'in evlendikten sonraki adresini tespit ederek günlerce takip etti, işe gidiş-geliş saatlerini öğrendi ve olay gününe kadar sistematik biçimde cinayet planı yaptı. Olay günü sabah saatlerinde bölgeye gelen Muhammed T'nin, kamera görüntülerine göre 1 saat 40 dakika keşif ve pusu beklediği, ardından ruhsatsız silahla Esen'e 7 el ateş ettiği belirtildi. Savcılık, maktul yere düştükten sonra hayatta olmasına rağmen sanığın öfkeyle tekme attığını ve bunun "eziyet çektirme" niteliği taşıdığını belirtti. Otopsi raporunda ateşli silah yaralarının ölümcül olduğu, yüz bölgesindeki yaraların ise tekme darbeleriyle uyumlu bulunduğu ifade edildi.